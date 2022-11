¿La peor selección en una Copa del Mundo?

Qatar mostró un pésimo nivel en su debut frente a Ecuador La anfitriona no disparó a portería en todo el partido y se mostró insegura en defensa

El 0-2 de Ecuador a Qatar supuso la primera derrota de un equipo anfitrión en el partido inaugural en toda la historia de los Mundiales. Con la imagen ofrecida por su combinado se mostró preocupado el técnico español Félix Sánchez al término del encuentro.

“Nos ha pesado mucho el escenario al principio, y eso ha condicionado todo el partido. Nos ha faltado confianza y hemos concedido goles muy pronto. Nos han superado en todas las facetas del juego”, dijo al finalizar el partido.

Y es que el discurso de Félix Sánchez no es para menos. Qatar demostró ser una de las peores selecciones en la historia de la Copa del Mundo. Y no solo por romper una larga tradición, sino también por la terrible imagen mostrada sobre el terreno de juego. El combinado qatarí no realizó ningún disparo a portería, algo muy preocupante de cara a los próximos dos partidos, frente a Senegal y Países Bajos.

Por si fuese poco, tampoco Qatar tampoco logró cumplir en el aspecto defensivo. Además de encajar dos goles en tan solo tres disparos a puerta por parte de Ecuador, ningún miembro de la zaga mostró seguridad cuando la Tricolor se acercaba a su área. De hecho, un grave error del portero Al-Sheeb ya le costó un gol, que luego sería anulado, pero diez minutos después él mismo cometió el penalti que sí abriría la lata.

“Tenemos que ser más sólidos, más compactos y jugar con más rapidez”, resumió un Sánchez que también lamentó el nivel mostrado: “El equipo ha estado lejos de sus mejores prestaciones, cometiendo errores innecesarios. Debemos recuperarnos”.