El pulso Bellingham-Tuchel divide a Inglaterra

Jude Bellingham y Thomas Tuchel no mantienen la mejor de las relaciones. Quedó claro tras el cruce de declaraciones entre ambos que se produjo tras el ajustadísimo triunfo sobre la Noruega de Erling Haaland, cuando el madridista, estrella y autor del doblete ganador, respondió al "no estoy contento con el rendimiento" de su seleccionador: "Quizás él [Tuchel] no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No son un equipo fácil contra el que jugar. No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos y 1.000 pases... a veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy".

Tuchel insistió en que su equipo tuvo "suerte" frente a los nórdidos. "Hoy nos hemos complicado mucho la vida. El compromiso está ahí, pero nos lo pusieron muy difícil con la forma en que jugamos, con cómo jugamos. Descuidados, con muchos errores técnicos, no lo suficientemente rápidos, no lo suficientemente repetitivos", declaró a 'ITV'.

Nadie discute que los 'Three Lions' sufrieron de lo lindo para superar a la gran revelación del torneo. Noruega rozó el 2-0, estrelló un balón en el larguero, vio cómo se le anulaba un gol por una falta previa de Haaland y, además, protestó que el balón había golpeado uno de los cables de la 'spider-cam' antes del tanto del empate, obra de Bellingham.

La FIFA salió al paso de la polémica al término del encuentro con un comunicado en el que aseguró que "el sensor del balón conectado no mostró ningún pico de actividad mientras el esférico estaba en el aire, por lo que no existía ninguna evidencia de que hubiera tocado el cable".

Jude Bellingham, autor del gol del empate para Inglaterra / EFE

Asoma Argentina

Sea como fuere, Inglaterra se cita con la Argentina de Leo Messi el miércoles (21:00h CET) por un puesto en la final. No disputa una final de un Mundial desde 1966, cuando sumó su primera y única estrella en casa. Para ello, deberá imponerse a la vigente campeona, con la que se no se ve las caras desde 2002. Sin embargo, los ingleses afrontarán la cita más importante del torneo con un frente interno abierto: el pulso entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel amenaza con romper la tranquilidad del vestuario en el momento más delicado.

Inglaterra está dividida. Leyendas como Alan Shearer y Wayne Rooney respaldan al preparador alemán, mientras que Gary Neville solo tiene palabras de elogio hacia la figura de Jude. "Ganamos por mentalidad. El problema radica en la calidad de nuestro juego. Necesitamos jugar mejor. Cuando Tuchel habla de mentalidad, se refiere a la forma en que encontraron la manera de volver al partido, la forma en que encontraron la manera de seguir adelante, tuvieron que luchar de nuevo, porque no estuvieron brillantes en algunos momentos de la segunda mitad", analiza la leyenda del Newcastle y del Blackburn Rovers.

En la misma línea se expresa Rooney, que se mostró "encantado" con la rueda de prensa postpartido de Tuchel: "El rendimiento no fue bueno. Sin embargo, encontraron la manera. Creo que Thomas acertó de lleno en cuanto a la mentalidad. Se trata de llegar a las semifinales. Esta noche han cumplido su cometido".

"Lo que está haciendo es absolutamente monumental"

Por otro lado, Neville aseguró a 'ITV' que "no soy partidario de que los jugadores no den entrevistas, sobre todo cuando eres el mejor jugador del equipo". "Si eres el jugador estrella, el que nos va a hacer ganar los partidos, creo que eres tú quien tiene que ir a hablar. Jude Bellingham ha hablado en cada uno de los partidos de este torneo, incluso después del empate contra Ghana , cuando no tuvo una gran actuación y hubo algunas críticas", continuó.

"Tiene 23 años, lo que está haciendo este chico es absolutamente monumental. Creo que se le ha dado un poco de importancia al asunto de Tuchel/Bellingham; obviamente, es algo que lleva ocurriendo desde hace 12 meses. Pero Tuchel no lo va a dejar fuera", opina. Considera que Bellingham, que suma seis dianas en el Mundial, apreciará las palabras de Tuchel dentro de diez años.

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Tuchel conversa con Bellingham / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Ya protagonizaron un ligero cruce de declaraciones durante los octavos ante México, cuando Jude perdió un balón en el centro del campo. Pero tendrán que dejar a un lado sus diferencias y pensar en el bien del grupo para afrontar en las mejores condiciones la semifinal contra la Albiceleste. Cualquier distracción puede resultar letal.