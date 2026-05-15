¿Puerta cerrada para Ter Stegen?

La portería de Alemania vuelve a vivir un terremoto inesperado. Cuando parecía que la etapa de Manuel Neuer con la selección había terminado definitivamente tras la Eurocopa de 2024, el histórico guardameta del Bayern vuelve a entrar en escena. Según informó 'Sky Alemania', el portero del Bayern de Múnich figura en la prelista de 55 futbolistas que Julian Nagelsmann ha enviado a la FIFA de cara al Mundial 2026.

La noticia ha causado un enorme impacto en el país germano porque Neuer había anunciado su retirada internacional hace menos de dos años, cerrando una trayectoria legendaria con Alemania después de conquistar el Mundial de Brasil 2014 y convertirse en uno de los porteros más influyentes de la historia moderna. Sin embargo, la situación de la portería alemana ha cambiado radicalmente en los últimos meses.

Manuel Neuer, portero del Bayern / EFE

Según la información de 'Sky Sport', Nagelsmann y Neuer han mantenido conversaciones directas recientemente para valorar seriamente su regreso. El seleccionador alemán incluso contempla la posibilidad de acudir al Mundial con cuatro porteros, una idea que ya manejó antes de la Eurocopa de 2024.

El movimiento refleja las dudas que existen actualmente en Alemania bajo palos. Y el gran nombre que explica este giro es Marc-André ter Stegen. Durante años, el guardameta alemán vivió permanentemente a la sombra de Neuer en la selección. Pese a consolidarse como uno de los mejores porteros del mundo en el Barça, jamás consiguió asentarse como titular indiscutible de la Mannschaft mientras el meta del Bayern siguió activo. Tras la retirada internacional de Neuer, parecía haber llegado definitivamente su momento.

De hecho, Ter Stegen tomó decisiones importantes pensando exclusivamente en llegar en plenitud al Mundial. El pasado mercado de invierno salió cedido al Girona con el objetivo de recuperar continuidad y sumar minutos competitivos después de perder protagonismo en el Barça. La intención era clara: llegar rodado a la gran cita del verano y asumir por fin el rol de número uno de Alemania.

Ter Stegen cayó lesionado en su segundo partido como portero del Girona / Agencias

Pero todo se vino abajo prácticamente de inmediato. El alemán apenas pudo disputar dos partidos con el Girona antes de sufrir una grave lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda durante un encuentro ante el Oviedo. La dolencia acabó requiriendo cirugía y dejó su presencia en el Mundial seriamente comprometida.

En Alemania el pesimismo es enorme. Nagelsmann no escondió hace semanas su preocupación y llegó a definir la situación como “trágica”, admitiendo además que “era su turno” para asumir definitivamente la titularidad de la selección. El técnico alemán lamentó especialmente que la lesión llegara justo cuando Ter Stegen había encontrado una salida para volver a competir con regularidad.

Ter Stegen, entrenando con el Girona / EFE

El problema para el portero no es únicamente el tiempo de recuperación. También pesa el hecho de que acumula muy pocos partidos en el último año debido a los problemas físicos. Ahí es donde la figura de Neuer vuelve a cobrar fuerza. A sus 40 años, el meta del Bayern sigue ofreciendo un gran nivel y su experiencia se considera un valor diferencial en una selección que todavía busca estabilidad. En Alemania incluso se especula con que, si finalmente entra en la convocatoria definitiva, no lo haría para asumir un papel secundario.

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La convocatoria final de Nagelsmann se anunciará en los próximos días, pero la simple presencia de Neuer en la prelista ya confirma que Alemania ha reabierto un debate que parecía completamente cerrado. Y, al mismo tiempo, deja a Ter Stegen frente a uno de los golpes más duros de su carrera: ver cómo el Mundial que debía convertirle por fin en el líder de la selección puede escapársele por una inoportuna lesión.