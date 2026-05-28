Así puedes tener todos los partidos del Mundial 2026 en tu móvil

Faltan dos semanas para que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026. La competición reunirá a selecciones de todo el planeta en un torneo que se celebrará de manera conjunta en México, Canadá y Estados Unidos. El encuentro inaugural tendrá lugar el 11 de junio y marcará el inicio de más de un mes de emociones, rivalidad y pasión futbolística.

La edición de 2026 será histórica por varios motivos. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Este nuevo formato ampliará el número de partidos y ofrecerá más oportunidades a países que buscan hacerse un hueco en la élite internacional del fútbol.

A lo largo de 39 días se disputarán un total de 104 encuentros. Esta gran cantidad de partidos ha llevado a muchos aficionados a buscar formas prácticas de seguir el calendario completo sin perder detalle de horarios, sedes y cruces eliminatorios. Tener toda la programación organizada se ha convertido en una necesidad para los seguidores más fieles.

Todos los partidos agendados

Los aficionados ya han empezado a organizarse sus días para ver los partidos. Algunos optarán por ver los partidos a través de RTVE, en abierto, y otros por pagar plataformas que emitan los encuentros. Por el móvil, por la televisión o en los bares, habrá múltiples opciones de estar conectado a los dispositivos.

En las útlimas semanas, distintos usuarios de internet han creado calendarios digitales compatibles para tener todos los partidos en el dispositivo móvil. De esta forma, tanto con Android como con iPhone podrás saber qué día juega tu equipo y añadir automáticamente todos los partidos del Mundial a las aplicaciones de calendario habituales, facilitando así el seguimiento diario del torneo desde cualquier dispositivo móvil.

Además del calendario deportivo, las plataformas audiovisuales también se preparan para ofrecer una cobertura especial del campeonato. Servicios de streaming, cadenas de televisión y plataformas digitales ya trabajan en contenidos relacionados con los encuentros, análisis previos y programación dedicada al ambiente mundialista.

La integración de estos calendarios resulta bastante sencilla. En dispositivos Android basta con acceder al enlace compartido por los creadores y seleccionar la opción de añadir a Google Calendar. Una vez realizado este paso, los partidos aparecerán automáticamente junto con recordatorios antes de cada encuentro.

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En el caso de los usuarios de iPhone, el proceso requiere descargar un archivo en formato .ics e importarlo desde la aplicación Apple Calendar. Tras completar la instalación, el usuario podrá consultar todas las fechas y horarios del torneo directamente desde su agenda personal.