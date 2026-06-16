El pueblo de Marc Cucurella es el más rico de Catalunya: rodeado de viñedos con vinos con Denominación de Origen y donde veraneaba Antonio Gaudí

Marc Cucurella es uno de los nombres propios del Mundial 2026 después de que el Real Madrid anunciara su incorporación por 50 millones de euros fijos, más otros cinco millones en variables. El lateral izquierdo se crio en Alella, uno de los municipios más destacados de Catalunya, y fue ahí donde empezó a hacer los primeros toques con el balón.

¿Dónde está Alella?

El municipio está ubicado en la comarca de El Maresme, en la provincia de Barcelona, situado a los pies de la cordillera Litoral, concretamente a tan solo 2 kilómetros de la costa mediterránea y a 18 kilómetros del noreste de Barcelona. Es fácil de acceder, pues desde la Ciudad Condal te puedes plantar en Alella en coche en apenas 20 minutos, pero también puedes ir en autobús o Rodalies.

Alella cuenta con una población de 10.251 habitantes, según los últimos registros oficiales. Además, está considerado el municipio con mayor renta familiar disponible por habitante de Catalunya, lo que lo sitúa como el municipio más próspero de la comunidad autónoma. La renta disponible por habitante alcanza los 35.425 euros anuales, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Alella, a 20 minutos de Barcelona / Google Maps

223 hectáreas de viñedo

Por otra parte, el municipio es una de las regiones vitivinícolas más pequeñas y antiguas de España, con un origen documentado que se remonta a la época romana y raíces previas vinculadas a los asentamientos fenicios. Alella cuenta con apenas 223 hectáreas de viñedo.

El suelo característico de la zona es el sauló, un terreno arenoso que aporta un excelente drenaje para el vino, donde la uva estrella es la pansa blanca, que da lugar a vinos blancos frescos y con notas salinas.

Así son las viñas de Alella / Google

Una arquitectura muy marcada

No solo hay viñas en Alella, debido a que también tiene un gran patrimonio histórico. Uno de los edificios religiosos más importantes es la iglesia parroquial de Sant Feliu, que está construida sobre una primitiva edificación románica.

La iglesia parroquial de Sant Feliu / SPORT

También, hay edificios modernistas como la antigua Torre del Gobernador, la Casa Aleu, el centro cultural Can Lleonart y el edificio de la cooperativa Alella Vinícola, fundada en 1906. Su bodega fue diseñada por Jeroni Martorell, discípulo de Antoni Gaudí, quien acudía a Alella durante sus veranos.

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Estas es la fiesta popular de Alella

La fiesta más popular del municipio es la Festa de la Verema, una celebración que rinde homenaje a la rica tradición vitivinícola de la localidad y a sus vinos con Denominación de Origen. Se celebra habitualmente a principios de septiembre, pero el epicentro de actividades tiene lugar durante el segundo fin de semana del mes en la Plaza del Hort de la Rectoria.