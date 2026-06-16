Prueba de fuego para la Noruega de Haaland en el grupo de la muerte

El aumento de selecciones que disputan el Mundial ha ampliado el margen de error en la fase de grupos. Si antaño un único mal resultado ya podía comprometer las opciones de pasar a las eliminatorias, el hecho de que las mejores ocho terceras clasificadas logren la clasificación resta inevitablemente algo de trascendencia a los primeros encuentros de la máxima cita internacional.

El Grupo I, sin ninguna duda, promete ser uno de los más exigentes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La vigente subcampeona del mundo, Francia, se verá las caras con Senegal, campeona de África en el césped, la Noruega de Erling Haaland y la 'cenicienta' Irak. Muchos ojos puestos en una Noruega que, más allá de la estrella del Manchester City, también tiene en sus filas a nombres de primer nivel como Martin Odegaard (Arsenal), Antonio Nusa (Leipzig), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) o Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

Especialmente importante será para Noruega empezar bien el torneo ante Irak en el Gillette Stadium de Foxborough este miércoles a las 00.00 horas (CEST). Los de Stale Solbakken se enfrentarán al rival más débil de su grupo conociendo el resultado del otro encuentro de la primera jornada del Grupo I, el Francia-Senegal, e intentarán dar un golpe sobre la mesa para dejar claro que quieren alargar tanto como sea posible su periplo en tierras americanas en su primera participación en un Mundial en los últimos 28 años.

Tras prácticamente tres décadas de ausencia de la Copa del Mundo, el conjunto escandinavo buscará los primeros tres puntos ante una selección que mostró una buena imagen hace poco más de una semana en el amistoso contra España. La Roja, una de las favoritas al título, no pudo pasar del empate. Con muchos asteriscos, pues se trató de un duelo repleto de futbolistas poco habituales, Irak avisó que no será fácil de batir.

Cabe recordar que Noruega firmó una fase de clasificación espectacular y envió a la repesca (que finalmente no superó) a Italia. Ganó los ocho partidos que disputó, con dos goleadas incluidas a los transalpinos (3-0 en Oslo y 1-4 en Milán), y ofreció muy buenas sensaciones. Ahora, Haaland y los suyos deberán demostrar que siguen a buen nivel ahora que llega la hora de la verdad.

Horario y dónde ver por TV el Irak-Noruega

El partido entre Irak y Noruega, correspondiente a la primera jornada del Grupo I, tendrá lugar este miércoles 17 de junio a las 00.00 horas (CEST). En España, se podrá ver a través de plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

Alineaciones probables del Irak-Noruega

Irak: Talib; Hussein, Tahseen, Haseem, Doski; Farji, Sher, Al-Ammari, Bayesh; Al-Hamadi, Hussein.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Aursnes, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.