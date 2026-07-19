Dónde será el próximo Mundial 2030: fechas, sedes y países anfitriones

El Mundial 2026 ha llegado a su fin. Después de una edición de la Copa del Mundo marcado por emociones fuertes y grandes sorpresas, es momento de mirar hacia adelante hacia la próxima Copa del Mundo, que será en 2030 y se repartirá en tres continentes y seis países diferentes.

De manera oficial, el Mundial 2030 estará organizado entre España, Portugal y Marruecos. Serán las tres sedes del torneo, que se disputará el verano de 2030 cuatro años después de la disputa de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de estar dividido en tres sedes, lo cierto es que el Mundial 2030 se celebrará en seis países distintos. A modo conmemorativo por el centenario del torneo, cuya primera edición se disputó en Uruguay en 1930., Argentina, Uruguay y Paraguay serán las sedes de tres de los partidos iniciales de la próxima Copa del Mundo, uno en cada país. Serán encuentros oficiales del Mundial, y después de esos tres partidos iniciales, el Mundial se trasladará a sus sedes principales: España, Portugal y Marruecos, donde se jugará la mayor parte del campeonato, incluida la fase final.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino / Alberto Boal / EFE

Será un Mundial poco habitual, pues no contará casi con toda seguridad con la presencia de estrellas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. o Kevin De Bruyne, entre otros. Una de las eras más doradas del mundo del fútbol ha firmado su final en Estados Unidos, Canadá y México y en España, Portugal y Marruecos será el momento para que la nueva generación de un pase adelante y tome las riendas del fútbol.

¿Cuándo y dónde se juega el Mundial 2030? Fechas, horarios y sedes

El Mundial 2030 se jugará entre junio y julio de 2030. A pesar de todavía no existir un calendario oficial publicado por la FIFA, los primeros partidos, correspondientes a la celebración del centenario, están previstos para el 8 y 9 de junio en Sudamérica, mientras que la inauguración oficial del torneo en España, Portugal y Marruecos se disputará entre el 13 y el 14 de junio.

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La final del Mundial 2030 está programada para el 21 de julio. Será una edición inédita, repartida entre tres continentes y seis países, con España, Portugal y Marruecos como sedes principales y Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones de los partidos conmemorativos del centenario.