MUNDIAL 2026
Dónde será el próximo Mundial 2030: fechas, sedes y países anfitriones
Consulta cuándo se juega el Mundial 2030, qué países serán sede y cuáles son las fechas clave de la próxima Copa del Mundo
El Mundial 2026 ha llegado a su fin. Después de una edición de la Copa del Mundo marcado por emociones fuertes y grandes sorpresas, es momento de mirar hacia adelante hacia la próxima Copa del Mundo, que será en 2030 y se repartirá en tres continentes y seis países diferentes.
De manera oficial, el Mundial 2030 estará organizado entre España, Portugal y Marruecos. Serán las tres sedes del torneo, que se disputará el verano de 2030 cuatro años después de la disputa de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.
A pesar de estar dividido en tres sedes, lo cierto es que el Mundial 2030 se celebrará en seis países distintos. A modo conmemorativo por el centenario del torneo, cuya primera edición se disputó en Uruguay en 1930., Argentina, Uruguay y Paraguay serán las sedes de tres de los partidos iniciales de la próxima Copa del Mundo, uno en cada país. Serán encuentros oficiales del Mundial, y después de esos tres partidos iniciales, el Mundial se trasladará a sus sedes principales: España, Portugal y Marruecos, donde se jugará la mayor parte del campeonato, incluida la fase final.
Será un Mundial poco habitual, pues no contará casi con toda seguridad con la presencia de estrellas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. o Kevin De Bruyne, entre otros. Una de las eras más doradas del mundo del fútbol ha firmado su final en Estados Unidos, Canadá y México y en España, Portugal y Marruecos será el momento para que la nueva generación de un pase adelante y tome las riendas del fútbol.
¿Cuándo y dónde se juega el Mundial 2030? Fechas, horarios y sedes
El Mundial 2030 se jugará entre junio y julio de 2030. A pesar de todavía no existir un calendario oficial publicado por la FIFA, los primeros partidos, correspondientes a la celebración del centenario, están previstos para el 8 y 9 de junio en Sudamérica, mientras que la inauguración oficial del torneo en España, Portugal y Marruecos se disputará entre el 13 y el 14 de junio.
La final del Mundial 2030 está programada para el 21 de julio. Será una edición inédita, repartida entre tres continentes y seis países, con España, Portugal y Marruecos como sedes principales y Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones de los partidos conmemorativos del centenario.
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