Prosinečki, el rey de los anuncios inverosímiles… y hombre récord en los Mundiales: “El único momento en el que no estaba fumando era cuando estaba en el campo”

Marcar un gol en un Mundial no es tarea sencilla. La oportunidad aparece cada cuatro años, en el mejor de los casos. Estar en la cita ya es un logro. Primero, hay que tener la fortuna de nacer en un país capaz de clasificarse; después, llegar sano al mes exacto, convencer al seleccionador y entrar en la lista. Aunque con eso no basta: hay que ganarse un sitio en el once o arañar minutos desde el banquillo. Ojo, y si tu equipo no pasa de la fase de grupos, tu vida mundialista será de apenas tres partidos. Por eso hay futbolistas enormes que nunca pudieron celebrar uno.

Zlatan Ibrahimović, Luis Figo, Pavel Nedvěd o Xavi Hernández son solo algunos ejemplos de cracks que se fueron de los Mundiales sin ver portería. Todos ellos fueron inmensos futbolistas; dos, incluso, ganaron el Balón de Oro. Ahora imaginen lo opuesto. No solo marcar un gol en un Mundial, sino dos, y con dos países distintos. ¿Imposible? No para Robert Prosinečki.

Leyena del fútbol español

En España, para una generación concreta, el futbolista nacido en Villingen-Schwenningen, Alemania, pero nacionalizado croata, fue mucho más que uno de esos pocos jugadores que pueden presumir de haberse cambiado la camiseta del Real Madrid por la del Barça, en este orden. Fue el gran protagonista de unos anuncios que hoy serían imposibles de ver.

Los anuncios de ‘Prosikito’, cuando Renault colaboró con el jugador en 2006 para promocionar su Kangoo, ya son historia de la televisión española. Para quienes desconozcan aquellas piezas audiovisuales: aparecía un muñeco de Prosinečki, vestido de futbolista, que se desmayaba sobre el césped, se rompía (fingiendo una lesión) y pronunciaba una frase inolvidable: “Vámonos de fiesta”.

El propio Prosinečki, que también salía en el anuncio, quedó encantado con la idea yllegó a invitar a los creativos a Croacia. También hay versiones del anuncio en el que el muñeco aparece en un jacuzzi, con dos muñecas. “Todas para mí”, decía el Prosinečki de carne y hueso.

También hubo más escenas. Una de ellas hacía referencia a sus “hijos no reconocidos”. Curiosamente, Renault multiplicó las ventas del Kangoo tras aquello. “Lo de Prosikito fue una gran idea. Me pareció ingeniosa”, señaló el jugador en una entrevista con AS en 2011.

Prosinecki no pudo triunfar ni de blanco ni como blaugrana / Sport

Prosinečki, campeón de Europa con el Estrella Roja, aterrizó en España de la mano del Madrid. Tras cambiar de bando y firmar por el Barça, fue jugador de culto en Oviedo y tuvo un paso fugaz por el Sevilla. Era un futbolista de una técnica maravillosa, pero con una carrera interrumpida demasiadas veces por las lesiones. Eso no le impidió ser protagonista en dos Mundiales, aunque participó en tres.

Un récord insuperable (si no cambia el reglamento)

El centrocampista croata es el único futbolista de la historia en marcar en un Mundial con dos selecciones distintas: lo hizo en Italia 90 con Yugoslavia, en el 4-1 ante Emiratos Árabes Unidos, y ocho años después, con Croacia, en Francia 98. Primero, marcó en el 3-1 ante Jamaica, el primer partido mundialista de la selección croata como país independiente; después, en el 2-1 ante Países Bajos, en el encuentro por el tercer puesto.

Prosinecki, durante un partido con Yugoslavia en el Mundiald e Italia 90' / FIFA+

Hay casos de futbolistas que han jugado distintos Mundiales con distintos países, como Luis Monti, con Argentina en 1930 e Italia en 1934, o José Altafini ‘Mazzola’, con Brasil en 1958 e Italia en 1962, pero no marcaron en los dos torneos.

El récord de Prosinečki parece imposible de igualar. Por lo menos, con este reglamento. Las normas actuales de la FIFA impiden que un futbolista cambie de selección si ya ha debutado con la absoluta. En su caso, se explica por la disolución de Yugoslavia, finalizada en abril de 1992, y el nacimiento de Croacia como Estado independiente, en junio de 1991.

Prosinecki, con la selección de Croacia / FIFA+

Formó parte de la generación yugoslava que apuntaba a dominar Europa tras conquistar el Mundial sub-20 en Chile en 1987, con piezas como Boban, Šuker, Mijatović, Savićević, Jarni, Pančev o Stojković. El ex de Madrid y Barça fue el MVP de aquel torneo y en 1990 jugó el Mundial de Italia. Después llegaría la primera Croacia mundialista, en 1998.

El único momento en el que no estaba fumando era cuando estaba sobre el campo Peter Crouch — Excompañero suyo en el Portsmouth

Su calidad siempre estuvo condicionada por los problemas físicos y por una vida marcada por el humo. Peter Crouch, que coincidió con él en el Portsmouth, aseguró que “el único momento en el que no estaba fumando era cuando estaba sobre el campo”, pero añadió que, “cuando jugaba, era increíble. Todos sabían la finta que iba a hacer, pero nadie podía pararla”.

Prosinečki nunca huyó de eso y admitió muchas veces que fumaba y que a él nunca le había impedido jugar. Ahí estaba también su encanto: era otra época, en la que pesaban más su sinceridad balcánica y su despreocupación que el qué dirán. Una leyenda de los 90 y de la primera Croacia. Con la edición de 2026, sumará siete participaciones en ocho Mundiales, con un techo difícil de romper: el segundo puesto de 2018.