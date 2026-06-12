MUNDIAL 2026
El pronóstico del presidente Donald Trump a Pochettino, seleccionador de Estados Unidos: "Tienen opciones de llegar a la final"
Donald Trump se comunicó con la selección de Estados Unidos para transmitirles un mensaje de ánimo y confianza, destacando el potencial del equipo y su entrenador
El búnker de la selección de Estados Unidos vivió anoche un momento presidencial. Donald Trump se coló en la concentración del combinado norteamericano a través de una llamada telefónica para motivar a los jugadores de Mauricio Pochettino y a sus futbolistas.
El encargado de hacer de puente entre el político y el vestuario fue Andrew Giuliani, miembro del entorno del expresidente. "Señor Presidente, estoy aquí de pie ante 26 campeones y un gran entrenador como Pochettino. Ahora mismo están listos para salir y derribar un muro", introdujo Giuliani con el altavoz activado antes de pasarle su móvil al técnico argentino.
Elogios al 'efecto Pochettino'
Trump se deshizo en elogios hacia la figura del ex de Espanyol, Tottenham o PSG, mostrando una fe ciega en el nuevo proyecto de la USMNT. "Solo tengo que decir que eres un tipo fantástico y un entrenador fantástico. Conozco de sobra tu trayectoria y tus éxitos, y sé lo buenos que son los jugadores", arrancó el magnate.
El plato fuerte de la conversación llegó cuando Trump se atrevió a pronosticar un éxito histórico para el equipo: "Creo que tienen una oportunidad real de llegar hasta el final. Así que solo quiero desearles mucha suerte".
Pochettino acepta el reto
Lejos de arrugarse, Mauricio Pochettino encajó el órdago con elegancia y devolvió el guante asumiendo la presión que supone dirigir al gigante norteamericano. "Muchas gracias por su apoyo, Señor Presidente. Vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente de este país se sientan orgullosos de nosotros", sentenció el argentino.
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