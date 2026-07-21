La profecía de Guardiola sobre Rodri que el Mundial hizo realidad

España volvió a tocar el cielo del fútbol. La selección de Luis de la Fuente conquistó su segunda Copa del Mundo tras imponerse a Argentina (1-0) en la prórroga de la final disputada en el MetLife Stadium gracias a un gol de Ferran Torres.

Entre todos los protagonistas hubo uno que sobresalió por encima del resto. Rodri fue elegido Mejor Jugador del Mundial, un reconocimiento que puso el broche de oro a un torneo extraordinario del centrocampista del Manchester City. El internacional español volvió a ser el faro de la selección, gobernando el ritmo de los partidos, aportando equilibrio táctico, liderazgo y una capacidad para dominar cada encuentro que recordó al mejor Rodri. Su influencia fue decisiva para que España levantara el título y confirmara que sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta.

Cubarsí, Rodri y Unai Simón posan con sus premios invidiuales tras ganar la final del Mundial contra Argentina. / EFE

Lo más llamativo es que su exhibición en el Mundial ya había sido anticipada muchos meses antes por Pep Guardiola. El técnico del Manchester City lanzó una predicción en octubre de 2025, cuando Rodri todavía estaba inmerso en la recuperación de la grave lesión de rodilla que había condicionado su temporada. Entonces, Guardiola pidió paciencia y aseguró que el mejor nivel del mediocentro todavía estaba por llegar.

"Rodri es un jugador excepcional. Todo el mundo lo sabe. Pero la cuestión no se reduce a que vuelva a su mejor nivel tras seis, siete u ocho meses de recuperación. ¿Cuándo volverá Rodri? En el Mundial de 2026 con España. Ese será el mejor Rodri, y la próxima temporada también lo será", afirmó el entrenador catalán. Una frase que entonces sonó atrevida y que hoy, tras el título mundial y el Balón de Oro del torneo, se ha convertido en una auténtica profecía cumplida.

El capitán de la selección española de fútbol, Rodrigo Hernández, levanta el trofeo de campeón del mundo de 2026 tras derrotar (1-0) a Argentina en la final en Nueva Jersey (Estados Unidos). / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

No era una afirmación gratuita. Guardiola conocía mejor que nadie el proceso que estaba viviendo su futbolista. Después de sufrir una grave lesión de rodilla, Rodri necesitó muchos meses para recuperar el ritmo competitivo. Durante buena parte de la temporada 2025-26 alternó minutos y fue encontrando poco a poco las sensaciones, mientras el Manchester City administraba cuidadosamente su regreso para evitar recaídas. Pep insistió en numerosas ocasiones en que el objetivo no era acelerar los plazos, sino que el internacional español alcanzara su plenitud física.

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Ese momento llegó en el Mundial. Rodri volvió a exhibir la versión que le convirtió en uno de los mejores centrocampistas del mundo, lideró a España hacia el título y fue reconocido como el MVP del campeonato. La paciencia del City dio sus frutos y Guardiola, una vez más, demostró que conocía perfectamente los tiempos de uno de sus jugadores de confianza. Su pronóstico se cumplió al pie de la letra: el mejor Rodri apareció, precisamente, en el Mundial de 2026.