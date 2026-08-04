Más problemas para Infantino: las sedes estadounidenses siguen sin recibir su compensación por albergar encuentros del Mundial

Siguen creciendo los problemas para Infantino. Desde que terminó esta edición del Mundial celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, la cual, según Donald Trump, ha sido "la mejor Copa del Mundo de la historia", el presidente de la FIFA va de polémica en polémica.

Primero fue el plan de privatizar parte del Mundial, el cual finalmente no se realizará debido al rechazo que generó entre gran parte de las confederaciones y selecciones, y ahora las ciudades anfitrionas estadounidenses se quejan de que no han recibido las contribuciones económicas que les prometieron por formar parte de la competición más prestigiosa del mundo del fútbol.

Según informa 'The Athletic', la FIFA había prometido entregar un millón de euros a las once ciudades estadounidenses que albergaron encuentros en el Mundial, un dinero que, según el propio Infantino, era una compensación por los elevados costos que supone ser sede en la Copa del Mundo. No obstante, pasadas dos semanas de la final del torneo, la FIFA sigue sin haber hecho los pagos correspondientes.

Los municipios llevan reclamando los pagos desde que España consiguió ganar la final a Argentina, pero siguen sin recibir el dinero ni una respuesta de FIFA sobre por qué están tardando tanto. Esta tardanza es bastante sorprendente, aún más teniendo en cuenta que este ha sido el Mundial con más partidos, más espectadores y, por tanto, más dinero generado.

La FIFA esperaba obtener en el ciclo 2023-2026 unos ingresos de 13.000 millones, por lo que las sedes no terminan de entender por qué se demoran tanto en hacer un pago de 11 millones, lo que supone un muy pequeño porcentaje de toda la cantidad de dinero que maneja el máximo organismo del fútbol mundial.

Este problema supone otro agravante más para un Infantino que cada vez pierde más apoyo a nivel global: Gales y Serbia decidieron comunicar públicamente que ya no respaldan a Infantino, mientras que Inglaterra se plantea hacer lo mismo.

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El próximo 18 de marzo habrá elecciones para escoger quién será el nuevo presidente de la FIFA, y actualmente Infantino se está complicando su reelección con la gran cantidad de polémicas en las que está metido.