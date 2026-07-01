Problemas para Austria: Mwene, una baja de peso para Ragnick ante España

La selección de Austria ha recibido un duro contratiempo en la víspera de su trascendental duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El lateral izquierdo titular, Philipp Mwene, se perderá el encuentro contra España debido a una inoportuna lesión muscular. La baja, confirmada oficialmente por la federación de su país, obliga al cuerpo técnico a reestructurar la línea defensiva en el momento más crítico del torneo.

Contratiempo en el entrenamiento y alternativa en el once

El carrilero del FSV Mainz, que se había consolidado en el once inicial tras participar de inicio en los exigentes compromisos de la fase de grupos frente a Argentina y Argelia, sufrió una lesión en el muslo derecho durante la sesión de trabajo del martes. Aunque las alarmas se encendieron de inmediato en la concentración austríaca, las pruebas médicas posteriores han traído algo de tranquilidad, según explicaron fuentes federativas.

«Una revisión de resonancia magnética determinó que no se trata de una lesión grave, si bien el lateral se perderá con seguridad al menos el partido contra España», indicó una fuente de la ÖFB, descartando así una dolencia de larga duración, pero confirmando su ausencia inmediata para la cita de este jueves.

Ante este escenario, la prensa deportiva austríaca ya vislumbra la solución de urgencia que planteará el seleccionador. Todo apunta a que Konrad Laimer, futbolista del Bayern Múnich, retrasará su posición para cubrir el carril izquierdo. Laimer, considerado una de las principales bazas del combinado centroeuropeo en lo que va de cita mundialista, asumirá la responsabilidad de frenar el potencial ofensivo español por esa banda.

Logística y hoja de ruta hacia octavos

Pese al varapalo de Mwene, el resto de la expedición mantiene la hoja de ruta prevista. Los demás 25 jugadores austríacos se ejercitaron con normalidad en la tarde de este miércoles en Santa Bárbara, completando los últimos detalles tácticos antes de emprender el viaje por carretera hacia Los Ángeles.

Noticias relacionadas

El grupo se mantiene concentrado y con la mirada puesta en las eliminatorias. En caso de dar la sorpresa y vencer a España, los hombres dirigidos por Ralf Rangnick no regresarían a su base de entrenamiento, sino que viajarían directamente desde Los Ángeles hacia Dallas. En tierras texanas les esperaría el cruce de octavos de final, programado para el próximo lunes, contra el vencedor del atractivo duelo europeo entre Portugal y Croacia.