La primera víctima del Mundial 2026: Sabri Lamouchi, cesado como seleccionador de Túnez

El debut de Túnez en el Mundial de 2026 ha provocado un auténtico terremoto en el seno de la federación norteafricana. La humillante derrota por 5-1 ante Suecia en la primera jornada del Grupo F ha precipitado los acontecimientos de forma fulminante.

La Federación Tunecina de Fútbol ha tomado la decisión de destituir a Sabri Lamouchi. El técnico francés de origen tunecino se convierte así en el primer seleccionador caído en desgracia tras disputar un solo partido de la cita mundialista, dejando al equipo en una situación crítica a las primeras de cambio.

La paciencia de los dirigentes se agotó apenas unas horas después de concluir el choque frente a los escandinavos. El festival goleador de Suecia, liderado por los tantos de Yassin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, desnudó por completo las carencias de las Águilas de Cartago.

Con este doloroso resultado, el combinado tunecino queda hundido en el fondo del grupo y con un panorama desolador de cara a los trascendentales duelos contra Japón, el próximo 21 de junio, y los Países Bajos, programado para el 26 de junio.

Una trayectoria insostenible

El paso de Lamouchi por el banquillo tunecino ha sido tan efímero como deficiente. El exentrenador del Nottingham Forest y del Cardiff City asumió el cargo el pasado mes de enero para suceder a Sami Trabelsi, pero su balance es indefendible: una sola victoria en cinco partidos dirigidos, un escueto 1-0 frente a Haití. La derrota ante Suecia supuso el tercer tropiezo consecutivo de un equipo a la deriva que ha encajado la alarmante cifra de 11 goles en ese período.

A la alarmante falta de resultados en la preparación mundialista se sumaron los crecientes rumores sobre serios problemas internos y división en el vestuario.

No es la primera vez

Esta drástica decisión no es una novedad absoluta en el fútbol tunecino. La federación ya sentó un precedente idéntico durante el Mundial de Francia 1998, cuando fulminó al polaco Henryk Kasperczak tras perder los dos primeros encuentros contra Inglaterra y Colombia, dejando el cierre de la fase de grupos en manos de Ali Selmi.

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