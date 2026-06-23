Primera suspensión en el Mundial por tormenta eléctrica

El Mundial 2026 ya ha vivido su primera gran interrupción por causas meteorológicas. El partido entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, quedó suspendido temporalmente al descanso debido a una fuerte tormenta eléctrica que afecta a Filadelfia.

La organización activó el protocolo de seguridad tras detectarse actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio y ordenó la evacuación de las zonas descubiertas mientras jugadores, árbitros y cuerpos técnicos permanecen a la espera de una posible reanudación.

El encuentro se detuvo con ventaja provisional para Francia gracias a un gol de Kylian Mbappé y, por el momento, no existe una hora definitiva para el reinicio del choque.

El protocolo aplicado es idéntico al que ya se utilizó durante el pasado Mundial de Clubes en Estados Unidos. La normativa obliga a esperar un mínimo de 30 minutos desde la última descarga eléctrica detectada en un radio cercano al estadio. El problema es que cada nuevo rayo reinicia la cuenta atrás, por lo que el parón se puede prolongar durante bastante tiempo.

La jornada ya había comenzado marcada por las condiciones meteorológicas. La Fan Zone cerró antes de tiempo, la apertura de puertas sufrió retrasos y los organizadores llegaron a recomendar a los aficionados que no acudieran al estadio hasta nuevo aviso.

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Este Francia-Irak se convierte así en el primer partido del Mundial 2026 afectado por una tormenta eléctrica, un escenario que los organizadores contemplaban desde hace meses debido a las altas temperaturas y a la frecuencia de estos fenómenos en varias sedes estadounidenses durante el verano.