La primera polémica del Mundial, a debate: las pausas de hidratación indignan a Pochettino

El de Estados Unidos, México y Canadá podría ser considerado como el Mundial de la revolución reglamentaria. Son muchas las novedades tanto deportivas como extradeportivas que trae consigo la normativa de la gran cita futbolística, entre ellas la famosa 'Ley Vinicius' o la obligatoriedad de las dos pausas de hidratación que ya ha generado polémica.

De hecho, ni siquiera tardó 24 horas en generarse el debate. El duelo inaugural entre México y Sudáfrica se detuvo en el minuto 30 de cada mitad bajo la excusa de un 'cooling break' de tres minutos que permite a los futbolistas hidratarse pero que tiene como máximos detractores a los espectadores e incluso ya a algún que otro entrenador.

El primero en quejarse fue Mauricio Pochettino. "No me gusta. Solo me gusta cuando las condiciones son realmente extremas, pero cuando las condiciones son buenas, es innecesario. No creo que sea necesario", dijo tajante el seleccionador de Estados Unidos en la previa de su debut ante Paraguay.

Voz autorizada la del técnico argentino, que precisamente utilizó esa especie de tiempo muerto durante los amistosos de preparación para analizar jugadas con su ordenador y dar instrucciones a sus futbolistas. Pese a la ventaja que ello supone para un técnico, Pochettino rechazó la nueva normativa en rueda de prensa: "Obviamente los entrenadores rivales van a intentar aprovecharse para arreglar cosas o animar a los suyos, algo que no puede hacer en la banda cuando el partido está en marcha".

"Eso sí, es cincuenta-cincuenta, porque los dos entrenadores tenemos posibilidad de solucionar algunos problemas o hacer algunos cambios. Es parte del juego, lo aceptamos. Pero yo repetiré que no me gusta y no estoy de acuerdo, aunque no es un gran problema y no va a tener efecto en los partidos. Ya se verá", concluyó el argentino.

Dos pausas de tres minutos

Las pausas de hidratación se introdujeron hace algunos años como medida ante el calor extremo en partidos disputados en verano. LaLiga, por ejemplo, lo aplica cuando la temperatura supera cierto límite durante la disputa de alguno de sus encuentros. Pero la novedad de la FIFA al respecto en este Mundial es la duración de los parones y su obligatoriedad.

Porque el 'cooling break' se llevará a cabo durante todos los partidos de la Copa del Mundo sin excepción -incluso en aquellos en los que las condiciones climatológicas sean favorables y también en estadios cerrados- y durarán unos tres minutos y no uno como sucedía hasta el momento en otras competiciones FIFA.

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Durante el México-Sudáfrica, el colegiado detuvo el juego a los 30 minutos de cada mitad, rompiendo el ritmo del encuentro y desconectando a los espectadores de las retransmisiones deportivas con un carrusel de anuncios que ya empieza a ser criticado en redes sociales.