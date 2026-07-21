La primera Copa del Mundo de Lamine Yamal, un trampolín para su marca global

Pocos minutos después de que España derrotara a Argentina en la final del Mundial, Lamine Yamal encontró un espacio libre sobre el césped del MetLife Stadium, se tumbó boca arriba y dejó que afloraran todas las emociones acumuladas. Habían sido más de 120 minutos de tensión, desgaste y sufrimiento frente a Leo Messi y la vigente campeona del mundo.

La imagen resumía la magnitud del momento. A sus 19 años, Lamine acababa de conquistar el mayor título posible y de ayudar a España a sumar la segunda estrella de su historia. Un triunfo que no solo eleva definitivamente su estatus deportivo, sino que también multiplica su dimensión como icono global.

19 July 2026, US, East Rutherford: Spain's Lamine Yamal and Nico Williams celebrate victory after the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA 19/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

“Ganar la Copa del Mundo con solo 19 años cambia por completo su trayectoria. Ya no es el futuro del fútbol, sino el presente inmediato”, explica Adam Holt, director ejecutivo de la empresa de marketing y análisis deportivo Spiqe, en declaraciones recogidas por ‘Sportico’.

Lamine no marcó en la final ni firmó la asistencia del gol decisivo, pero su peso dentro del equipo fue mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas. El extremo del Barça volvió a ser una pieza fundamental en el modelo de posesión de España, un sistema diseñado para controlar los partidos, someter al rival y minimizar sus oportunidades.

Su primera participación en un Mundial termina, por tanto, de la mejor manera posible. Lamine ya había conquistado la Eurocopa, había ganado el Balón de Oro, tres títulos de LaLiga con el Barça y había sido elegido mejor jugador de la competición española antes de cumplir los 19 años. La Copa del Mundo, sin embargo, supone un punto de inflexión diferente.

Lamine Yamal irrumpe en el escenario con su tema icónico / efe

Un negocio de alcance mundial

Según las estimaciones publicadas por ‘Sportico’, Lamine generó unos ingresos totales de 43 millones de dólares durante el último año, antes de impuestos y comisiones, lo que ya le situaba entre los diez futbolistas mejor pagados del planeta.

Una parte importante de esa cifra procede de sus acuerdos publicitarios. El futbolista azulgrana percibe alrededor de diez millones de dólares anuales gracias a una cartera de patrocinadores que incluye marcas como Adidas, Visa, Coca-Cola, Powerade, Konami, Beats by Dre, Oppo y UNICEF.

La lista no ha dejado de crecer. A principios de 2026, American Eagle anunció el fichaje de Lamine como embajador global mediante un contrato de cinco años, definido por la compañía como su primera colaboración plurianual de estas características. El jugador también protagonizó una campaña de Google vinculada al Mundial y amplió su presencia en el mercado del coleccionismo deportivo.

El título conquistado con España permitirá a Lamine acceder ahora a sectores mucho más exclusivos. El lujo, la relojería, la alta costura y las grandes campañas tecnológicas aparecen como los siguientes territorios naturales para un futbolista que ya ha trascendido claramente el ámbito deportivo.

“Las marcas no están contratando a un atleta para una campaña puntual. Están invirtiendo en un joven que puede dominar los próximos tres ciclos de la Copa del Mundo”, señala Holt.

MADRID, 20/07/2026.- Los jugadores de la selección española Lamine Yamal y Nico Williams en el autobus que lleva al combinado español a la plaza de Cibeles para celebrar con los aficionados españoles el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. EFE/Victor Lerena. / Victor Lerena / EFE

El precedente de Mbappé

La evolución comercial de Lamine recuerda a la de Kylian Mbappé después del Mundial de Rusia 2018. El delantero francés también levantó el título con 19 años y se convirtió inmediatamente en uno de los rostros más reconocibles del deporte mundial.

Tras aquel torneo, Mbappé reforzó su relación con Nike, se acercó a grandes marcas de lujo como Hublot y protagonizó las portadas de los videojuegos de EA Sports. Su impacto deportivo se transformó rápidamente en una expansión comercial de alcance internacional.

Lamine Yamal y Mbappé, en el último Fancia-España, en 2025. EFE/EPA/RONALD WITTEK. NO SALES EPA ZONE / RONALD WITTEK / EFE

Messi vivió un proceso similar, aunque en el tramo final de su carrera. El Mundial conquistado en Qatar en 2022 consolidó definitivamente su legado y permitió a marcas como Adidas o Louis Vuitton explotar su condición de mejor jugador de todos los tiempos. También resultó clave en su posterior desembarco en el Inter Miami y en el crecimiento de su vínculo comercial con Apple.

Lamine tiene a su favor un elemento diferencial: el tiempo. Con 19 años, cuenta con más de una década para consolidar una identidad de marca que puede superar ampliamente las categorías tradicionales vinculadas al fútbol.

Un crecimiento imparable en redes

El efecto del Mundial ya se ha reflejado en las redes sociales. Desde el inicio del torneo, el jugador del Barça ha sumado cerca de ocho millones de seguidores en Instagram y ha superado la barrera de los 51 millones.

Solo durante la final y las celebraciones posteriores añadió alrededor de un millón de seguidores, según los datos de la plataforma de análisis InsTrack. En TikTok, su comunidad alcanza ya los 58,3 millones de usuarios.

Estas cifras confirman que su crecimiento no se limita al ámbito futbolístico. Lamine conecta con una audiencia joven, global y especialmente activa en las plataformas digitales, un perfil muy valorado por las grandes multinacionales.

Leo Messi y los futbolistas de la selección argentina, después de la final del Mundial / Europa Press

Todavía se encuentra lejos de las cifras que generan fuera de los terrenos de juego Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé. El argentino ingresa alrededor de 70 millones de dólares anuales en publicidad y negocios, mientras que Cristiano ronda los 65 millones y Mbappé se sitúa cerca de los 30.

La distancia, no obstante, podría reducirse con rapidez. El Mundial ha convertido definitivamente a Lamine en uno de los deportistas más atractivos del mercado. Su talento, su edad, su vinculación con el Barça y su capacidad para llegar a las nuevas generaciones forman una combinación comercial prácticamente única.

La conquista de la Copa del Mundo no solo ha colocado una estrella en el palmarés de Lamine Yamal. También ha abierto la puerta a una nueva etapa en la que su figura puede convertirse en una de las marcas más poderosas y rentables del deporte mundial.