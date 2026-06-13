El primer rey del gol del Mundial se llama Balogun

Folarin Balogun se ha convertido en el primer líder de la tabla de goleadores del Mundial 2026 después de firmar un doblete en la contundente victoria de Estados Unidos ante Paraguay (4-1) en el partido inaugural del Grupo D. El delantero del AS Monaco fue la gran figura de la noche en Los Ángeles y, tras la primera jornada, ocupa en solitario el primer puesto en la lucha por la Bota de Oro del torneo.

A sus 24 años, Balogun es una de las referencias ofensivas de la selección estadounidense. Nacido en Brooklyn (Nueva York) de padres nigerianos, se trasladó a Inglaterra cuando apenas tenía unas semanas de vida y se formó en la cantera del Arsenal. Tras pasar por cesiones y destacar especialmente en el Stade de Reims francés, fichó por el AS Monaco en 2023 y terminó decantándose por representar a Estados Unidos a nivel internacional pese a haber pasado por categorías inferiores de Inglaterra.

Su temporada 2025-26 en el conjunto monegasco ya había dejado señales de que llegaba al Mundial en un gran momento. En la Ligue 1 firmó 13 goles y 4 asistencias, mientras que en la Liga de Campeones añadió 5 tantos más con el Monaco. Además, enlazó una racha goleadora de ocho partidos entre febrero y abril que confirmó su crecimiento como uno de los delanteros más peligrosos del fútbol francés.

Todo ese estado de forma lo trasladó al escenario más importante. Frente a Paraguay, Balogun fue decisivo desde el primer tiempo. Aprovechó una asistencia de Christian Pulisic para marcar su primer gol y, poco antes del descanso, volvió a aparecer para firmar el 3-0 parcial y encarrilar el triunfo estadounidense. Incluso llegó a ver puerta tres veces, aunque esa acción fue anulada, por lo que se quedó a las puertas del hat-trick.

Estados Unidos terminó imponiéndose por 4-1 en una noche histórica. Nunca antes había marcado cuatro goles en un partido de la Copa del Mundo, y Balogun fue el gran protagonista de una actuación que dispara las expectativas alrededor del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Noticias relacionadas

Como curiosidad, Balogun es uno de los casos más singulares del fútbol internacional reciente: nació en Estados Unidos, creció en Inglaterra, tiene raíces nigerianas y terminó eligiendo representar a la selección estadounidense, donde se ha convertido en una de las grandes esperanzas para este Mundial que se disputa en casa.