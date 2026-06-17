El primer hat-trick de Leo Messi en un Mundial, en datos

El debut de Argentina en el Mundial 2026 se saldó con una victoria por 3-0 ante Argelia, con un épico triplete de Leo Messi, con el que igualó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero histórico del torneo, con goles que alcanzaron hasta los 109,4 km/h.

Detalles como la velocidad que alcanzaron sus disparos o la distancia desde la que pateó la pelota fueron recogidos por el Trionda, el balón oficial de este Mundial, de la marca deportiva Adidas. Esta tecnología instalada en el esférico fue clave para determinar los detalles de otra actuación legendaria del astro argentino, que, con sus tres tantos, iguala los 16 de Klose en la tabla de máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo.

El capitán de la 'Albiceleste', que también lideró al equipo campeón del mundo en Catar 2022, anotó su primer gol desde una distancia de 21 metros, con un efecto de 0,8 metros, alcanzando una velocidad máxima de 109,4 km/h y una rotación máxima de 16,8 vueltas por segundo. El tanto, que tuvo lugar en el minuto 17, fue un disparo potente y colocado desde fuera del área que 'dobló' las manos del portero argelino, Luca Zidane, hijo de Zinedine.

Su segundo tanto llegó desde corta distancia, a 8,7 metros, con una velocidad máxima de 71,2 km/h, mientras que completó su histórico triplete con un disparo que alcanzó los 106,9 km/h desde una distancia de 17,5 metros y una rotación máxima de 6,6 vueltas por segundo. Así, la métrica instalada en el balón de esta edición permitió saber más datos y cifras de una actuación histórica, que podría llevar a Messi a quedar en lo más alto, y en solitario, en la tabla de máximos goleadores del Mundial.

20 años desde su primer gol en un Mundial

A punto de cumplir 39 años, lo hará el 24 de junio, el '10', con su exhibición en el estadio de Kansas City, participó en el sexto Mundial de su carrera y alcanzó la cifra de 913 goles en su trayectoria, así como las 200 internacionalidades con la selección argentina. Además, esta última actuación trazó una línea de 20 años exactos entre su primer y último gol en este torneo, ya que su diana inicial en una Copa del Mundo la anotó el 16 de junio de 2006, en Alemania, ante la selección de Serbia.

Messi llegó al Mundial de 2026 en la misma línea de los 13 goles marcados por Just Fontaine, un registro alcanzado por el mítico jugador francés en un solo torneo. Con su exhibición ante Argelia superó los 14 goles del alemán Gerd Müller y los 15 del brasileño Ronaldo Nazario.

Tras el encuentro, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó con rotundidad que el futbolista de Rosario será "el mejor de la historia por siempre" y que será difícil que lo puedan igualar. "Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", agregó.