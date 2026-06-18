MUNDIAL 2026
El primer examen a las estrellas del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Kane brillan... Cristiano, Dembélé y Vinicius, se apagan
La jornada inaugural del Mundial 2026 está cerrada y ya deja un primer veredicto sobre los nombres propios del torneo. Algunos respondieron con récords y golpes de autoridad. Otros, pese a la expectación, no aparecieron
Estrellas que brillaron
Messi, otra vez el más grande
Hat-Trick en el 3-0 a Argelia (17', 60' y 76') para firmar la noche más completa de su despedida mundialista: 16 goles en Copas del Mundo, los mismos que Miroslav Klose, y la marca de ser el primer futbolista en disputar seis ediciones del torneo. Argentina manda en el Grupo J.
Mbappé, número uno en Francia
Doblete (66' y 95') en el 3-1 a Senegal que lo convierte en el máximo goleador histórico de Les Bleus, superando a Olivier Giroud, y lo deja a un paso del récord absoluto de Klose en el cómputo total de goles mundialistas.
Haaland, debut de ensueño
Dos goles en el 4-1 a Irak en su primera Copa del Mundo. El noruego amplía su propio récord como máximo artillero histórico de su selección y confirma que Noruega vuelve a la gran cita por la puerta grande tras 28 años de ausencia.
Kane, líder de los Tres Leones
Doblete (penalti a la segunda gracias al VAR + cabezazo) en el vibrante 4-2 sobre Croacia. Iguala a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la historia del Mundial.
Bellingham, el otro madridista que mandó
Suyo fue el gol que devolvió la ventaja a Inglaterra (3-2) ante Croacia, apenas dos minutos después del descanso, para reactivar el dominio inglés camino del 4-2 definitivo.
Hakimi y Brahim, el zarpazo marroquí
Brahim asistió el gol de Saibari que adelantó a Marruecos ante Brasil, y Hakimi lideró con autoridad un equipo que terminó sacando un empate (1-1) más que merecido ante una Canarinha sin Neymar.
Estrellas apagadas
Cristiano Ronaldo, mudo en su último grito
Portugal se adelantó pronto con un gol de João Neves, pero no fue capaz de cerrar el partido. El Congo empató en el descuento y CR7, en lo que puede ser su último Mundial, se fue sin marcar y sin desequilibrar.
Dembélé, eclipsado
El Balón de Oro vigente pasó casi inadvertido en la goleada francesa, lejos del nivel que le valió el premio individual más prestigioso del fútbol europeo esta temporada.
Vinícius, a medio gas
Su zurdazo salvó el empate de Brasil ante Marruecos (1-1), pero durante buena parte del partido fue un jugador desaparecido, bien controlado por la defensa africana.
Modric, la despedida agridulce
A sus 40 años y con su quinto Mundial a cuestas (récord para Croacia), el capitán cayó 4-2 ante Inglaterra en lo que todo apunta a ser su última Copa del Mundo. El histórico del Real Madrid no pudo evitar la derrota en lo que quizá sea su última función.
Estrellas por descubrir
Lamine Yamal, con cuentagotas
Recuperándose de su lesión de bíceps femoral, no fue titular ante Cabo Verde y entró en el 71' para sumar sus primeros minutos mundialistas. España no pasó del 0-0 y necesitará más de su estrella para desatascar el ataque.
Neymar, el gran ausente
Todavía no ha debutado. Vio desde el banquillo el 1-1 de Brasil ante Marruecos mientras completa su recuperación de una lesión en el gemelo. La cita aplazada: no jugará durante la frase de grupos.
Nico Williams, el otro convaleciente
Mismo guion que Lamine: gestionado con cautela tras su lesión, entró desde el banquillo en el tramo final ante Cabo Verde. España necesita que ambos coja ritmo cuanto antes.
Endrick, el que no llegó a saltar
Señalado como recambio en ataque antes del partido, el delantero del Real Madrid se quedó sin minutos en el 1-1 ante Marruecos. De momento, otro que sigue esperando su oportunidad mundialista.
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