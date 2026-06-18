El primer examen a las estrellas del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Kane brillan... Cristiano, Dembélé y Vinicius, se apagan

Estrellas que brillaron

Messi, otra vez el más grande

Hat-Trick en el 3-0 a Argelia (17', 60' y 76') para firmar la noche más completa de su despedida mundialista: 16 goles en Copas del Mundo, los mismos que Miroslav Klose, y la marca de ser el primer futbolista en disputar seis ediciones del torneo. Argentina manda en el Grupo J.

Leo Messi fue el gran héroe de Argentina ante Argelia / Europa Press

Mbappé, número uno en Francia

Doblete (66' y 95') en el 3-1 a Senegal que lo convierte en el máximo goleador histórico de Les Bleus, superando a Olivier Giroud, y lo deja a un paso del récord absoluto de Klose en el cómputo total de goles mundialistas.

Haaland, debut de ensueño

Dos goles en el 4-1 a Irak en su primera Copa del Mundo. El noruego amplía su propio récord como máximo artillero histórico de su selección y confirma que Noruega vuelve a la gran cita por la puerta grande tras 28 años de ausencia.

Kylian Mbappé y Erling Haaland arrancan fuertes / EFE

Kane, líder de los Tres Leones

Doblete (penalti a la segunda gracias al VAR + cabezazo) en el vibrante 4-2 sobre Croacia. Iguala a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la historia del Mundial.

Bellingham, el otro madridista que mandó

Suyo fue el gol que devolvió la ventaja a Inglaterra (3-2) ante Croacia, apenas dos minutos después del descanso, para reactivar el dominio inglés camino del 4-2 definitivo.

Bellingham y Kane celebran / EFE

Hakimi y Brahim, el zarpazo marroquí

Brahim asistió el gol de Saibari que adelantó a Marruecos ante Brasil, y Hakimi lideró con autoridad un equipo que terminó sacando un empate (1-1) más que merecido ante una Canarinha sin Neymar.

Estrellas apagadas

Cristiano Ronaldo, mudo en su último grito

Portugal se adelantó pronto con un gol de João Neves, pero no fue capaz de cerrar el partido. El Congo empató en el descuento y CR7, en lo que puede ser su último Mundial, se fue sin marcar y sin desequilibrar.

Cristiano se fue de vacío ante la RD Congo / Carlos Ramírez / EFE

Dembélé, eclipsado

El Balón de Oro vigente pasó casi inadvertido en la goleada francesa, lejos del nivel que le valió el premio individual más prestigioso del fútbol europeo esta temporada.

Vinícius, a medio gas

Su zurdazo salvó el empate de Brasil ante Marruecos (1-1), pero durante buena parte del partido fue un jugador desaparecido, bien controlado por la defensa africana.

Vinicius Junior, durante el Brasil-Marruecos / Europa Press

Modric, la despedida agridulce

A sus 40 años y con su quinto Mundial a cuestas (récord para Croacia), el capitán cayó 4-2 ante Inglaterra en lo que todo apunta a ser su última Copa del Mundo. El histórico del Real Madrid no pudo evitar la derrota en lo que quizá sea su última función.

Estrellas por descubrir

Lamine Yamal, con cuentagotas

Recuperándose de su lesión de bíceps femoral, no fue titular ante Cabo Verde y entró en el 71' para sumar sus primeros minutos mundialistas. España no pasó del 0-0 y necesitará más de su estrella para desatascar el ataque.

Neymar, el gran ausente

Todavía no ha debutado. Vio desde el banquillo el 1-1 de Brasil ante Marruecos mientras completa su recuperación de una lesión en el gemelo. La cita aplazada: no jugará durante la frase de grupos.

Neymar entrenó con sus compañeros / EFE

Nico Williams, el otro convaleciente

Mismo guion que Lamine: gestionado con cautela tras su lesión, entró desde el banquillo en el tramo final ante Cabo Verde. España necesita que ambos coja ritmo cuanto antes.

Endrick, el que no llegó a saltar

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Señalado como recambio en ataque antes del partido, el delantero del Real Madrid se quedó sin minutos en el 1-1 ante Marruecos. De momento, otro que sigue esperando su oportunidad mundialista.