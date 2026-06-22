La gran ‘Messión’ de Argentina: en busca de un récord histórico para sellar la clasificación

El último tango de Messi en una Copa del Mundo no será un 'show' de segunda fila. El triplete del líder absoluto de Argentina frente a Argelia demostró que el '10' tiene fútbol de sobra a sus casi 39 años (los cumple el próximo miércoles) para desnortar a cualquier rival.

Las dudas sobre el acompañante de Messi

Mientras en Portugal arreciaban las críticas contra Cristiano Ronaldo y Modric lamentaba un penalti fallado -por citar a dos coetáneos-, el eterno ídolo albiceleste fue el mejor jugador de la primera jornada. En la segunda, los de Scaloni volverán a encomendarse a su líder para sellar la clasificación.

El duelo frente a Austria (19.00 horas/La 1), que también venció en su estreno ante Jordania (3-1), supone un reto añadido para Messi. Tras cerrar el círculo en Qatar, el argentino busca coronar una carrera de números difícilmente equiparables con el récord de máximo goleador de la historia de los Mundiales, una marca que ahora tiene al alcance de la mano.

Messi, ante Ibrahim Maza durante el Argentina 3-0 Argelia / EFE

Desde 2014, este honor pertenecía en exclusiva al internacional alemán Klose, que anotó 16 tantos para superar a Ronaldo Nazário (15). Con el hat-trick frente a Argelia, Messi igualó ese registro. Para culminar el reto deberá liderar a la selección de Scaloni en el gran duelo del Grupo J.

Argentina ofreció en su debut un ejercicio de continuidad respecto a la clasificación para el Mundial. Lideró con solvencia la fase sudamericana gracias a una prolongación del bloque compacto que le permitió triunfar en el estadio de Lusail. La principal duda recae en el acompañante de Messi en ataque.

Ante Argelia, Julián Álvarez desempeñó ese papel en medio del debate sobre su futuro en el Atlético. Es una de las opciones que maneja Scaloni, aunque también podría darle la alternativa a Lautaro Martínez, delantero del Inter. Otra incógnita aparece en el centro del campo, donde Nico González podría reemplazar a otro colchonero como Thiago Almada.

El 'gegenpressing' de la Austria de Rangnick

Enfrente tendrá a un combinado austríaco que tirará de jerarquía para competir en el Mundial por medio de hombres como Konrad Laimer, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer o David Alaba, libre tras abandonar el Real Madrid. Sin embargo, el gran nombre del rival de Argentina es Ralf Rangnick.

El arquitecto del renacer del conjunto centroeuropeo y padre de la escuela del gegenpressing que influyó en Klopp, Nagelsmann y Marsch, actuales seleccionadores de Alemania y Canadá. "Nuestro estilo de juego busca controlar al rival, tenga el balón o no", resume el entrenador que fue capaz de llevar al Schalke 04 a una semifinal de la Champions League en 2011.

La Austria de Alaba, contra Jordania / EFE

Como añadido sentimental en el camino hacia los dieciseisavos de final, Argentina llega a Dallas, donde perdió frente a Bulgaria en 1994. Fue el cierre de una fase de grupos en la que la Albiceleste se quedó sin Maradona después del control antidopaje que derivó en la sanción impuesta por la FIFA. Aquello fue el anticipo del sueño roto en octavos de final frente a Rumanía.

"Me cortan las piernas, me dan por la cabeza en un momento en el que uno tiene la posibilidad de resurgir", lamentaba Diego por aquel entonces. Lo que no ha cambiado es la importancia sideral del '10' en una selección que históricamente ha vivido pendiente de un dorsal convertido en patrimonio propio.