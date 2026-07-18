Presión a Guardiola para que entrene a Inglaterra: "Si está disponible, hay que ficharlo"

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial colocó a Thomas Tuchel en el ojo del huracán. No por la derrota en sí, sino por la manera en la que se produjo. La selección inglesa cayó por 2-1 ante Argentina después de desperdiciar una ventaja de 1-0 en los últimos minutos. Fue el desenlace merecido de la cadena de decisiones cobardes que tomó el alemán desde la banda, renunciando a jugar al fútbol y acumulando hombres defensivos para limitarse a despejar balones.

El duro golpe abrió el debate sobre su continuidad al frente de los 'Three Lions', algo que parece seguro, al menos hasta 2028. Varias fuentes aseguran que, al alcanzar las semifinales, se cumplieron los objetivos incluidos en una cláusula de su contrato para dirigir al equipo hasta la Eurocopa de 2028, incluida.

Thomas Tuchel, señalado tras el Inglaterra - Argentina / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres

Así pues, pese a todo el revuelo de los últimos días, parece que no habrá consecuencias en la Federación Inglesa de Fútbol, que renovó al seleccionador en febrero hasta la citada fecha. Una decisión que ahora está siendo muy criticada por voces autorizadas del fútbol británico.

Wayne Rooney, leyenda de la selección inglesa, considera que Tuchel debe seguir en el cargo, salvo que exista una posibilidad real de contratar a Pep Guardiola. El exdelantero fue contundente en 'The Wayne Rooney Show': "Ahora mismo no veo a nadie más disponible, salvo que vayas a por Pep Guardiola. Si Pep está disponible, entonces quizá haya que ficharlo".

Guardiola es todo una leyenda en el Manchester City / EFE

El exfutbolista del Manchester United y del Everton, entre otros equipos, tiene un favorito: el técnico de Santpedor. De hecho, Guardiola también era la primera opción de la propia Federación, que llegó a tener un acuerdo verbal con él en 2024. Sin embargo, el entrenador renovó finalmente con el Manchester City y los dirigentes ingleses tuvieron que reaccionar con rapidez y apostar por Tuchel, según desveló 'The Athletic'.

Rooney, sin embargo, insistió en que no ve demasiadas alternativas superiores al actual seleccionador: "Si lo despedimos, ¿qué entrenador vamos a traer? No creo que haya nadie disponible que sea tan bueno como Thomas Tuchel, salvo Guardiola. Para mí, su gran problema es que no tenía experiencia en los Mundiales. Nos ocurrió exactamente lo mismo con Fabio Capello", recordó.

Es un poco extraño que, si la prioridad era ganar el Mundial, le dieras un contrato de dos años a Tuchel antes de que disputara el torneo Wayne Rooney — Leyenda del fútbol inglés

Guardiola se encuentra ahora sin equipo después de cerrar su etapa en el Manchester City, y su disponibilidad puede cambiar por completo el escenario. En Inglaterra existe un enorme respeto por todo lo que ha construido durante su carrera en la Premier League. Su fútbol y su capacidad para dominar la competición lo han convertido en una figura admirada incluso por sus rivales. Muchos coinciden, además, en que sería el mejor entrenador posible para aprovechar una generación inglesa cargada de talento.

La presión sobre la Federación aumentará si Guardiola muestra interés, y el catalán nunca ha escondido su deseo de dirigir a una selección nacional. "Creo que la Federación Inglesa nos dijo que Thomas Tuchel llegaba para ganar el Mundial y llevarnos al siguiente nivel. Es un poco extraño que, si la prioridad era ganar el Mundial, le dieras un contrato de dos años antes de que disputara realmente el torneo. Es un poco extraño", señaló Rooney para finalizar.