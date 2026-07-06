Así se prepara el ‘Team One’, el equipo de árbitros del Mundial: "Les pedimos que miren los partidos, que estudien al equipo al que van a arbitrar"

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue el primero en la historia en tener 48 selecciones, pero hay siempre un equipo extra que normalmente no acapara focos. Se trata del llamado, a partir de esta Copa del Mundo, 'Team One', el equipo arbitral del torneo.

No tienen afición, pero son los responsables de que los partidos se jueguen con normalidad. El 'Team Onne' aplega a todos los árbitros, asistentes y responsables de VAR durante estos partios en América. En el Mundial de 2026, como es habitual en estos torneos, los roles se van intercambiando entre colegiados principales, cuartos árbitros y árbitros de VAR, así como los asistentes, que tienen ese rol de ayuda del árbitro en el campo de juego, en la sustitución específica de un asistente y en ayudantes en la sala VOR, centralizada esta edición en el Centro Internacional de Transmisiones (IBC) ubicado en Dallas, Texas.

¿Cómo vive un árbitro del Mundial?

La vida diaria de los jueces en este Mundial se parece mucho a la de una gran selección. Entrenan cada día bajo el calor y la humedad de Miami, Florida, donde tienen la base operativa central y donde se ubican los colegiados cuando no tienen partidos.

Allí, trabajan con preparadores físicos, revisan vídeos durante horas, reciben apoyo de fisioterapeutas, masajistas, científicos del deporte y psicólogos, y siguen una planificación individualizada para llegar en las mejores condiciones a cada encuentro.

Así viven los árbitros del Mundial 2026 / FIFA

La jornada empieza en el hotel de concentración, con un desayuno diseñado según criterios de nutrición de alto rendimiento diseñado por nutricionistas. En 2026, los colegiados han recibido una equipación de entrenamiento y de 'paseo' de color rosa, con el lema 'Team One', como un equipo más del campeonato.

Y los días continúa, por norma general, con reuniones que suponen la comunicación de las designaciones arbitrales, con tres días de antelación, en la sala principal de su residencia. Pierluigi Collina, árbitro de la final del Mundial de 2002 y actualmente responsable arbitral de FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, lidera la reunión.

Hace unos días, FIFA compartió uno de estos momentos especiales con la designación del partido número 1000 de la historia del Mundial, entre Túnez y Japón en Monterrey. El 'premio' fue para el rumano István Kovács, que recibió también su camiseta edición especial para el partido.

Tras la reunión, el equipo pone rumbo al entrenamiento en el Kendall Campus del Miami Dade College. Allí les espera una sesión exigente, con unos 33 grados de media y una humedad tropical. En algunas sesiones prácticas, les ayudan grupos de futbolistas locales, mientras que otros, a veces, miran la sesión desde las gradas.

Según cuenta 'Refereeing World', el trabajo de las sesiones se divide por grupos. Unos realizan ejercicios físicos con los preparadores. Otros ensayan situaciones reales de partido. La condición física y la carga de trabajo de cada árbitro están controladas al detalle.

Así viven los árbitros del Mundial 2026 / FIFA

“Llevamos registros individuales de cada árbitro y también realizamos sesiones de planificación tanto colectivas como individuales aquí con todos los árbitros y árbitros asistentes”, explica Silvio Aguinaga, preparador físico del organismo, en declaraciones a a la FIFA recogidas por el portal arbitral. “Cuando volvemos del entrenamiento, hacemos el seguimiento de todo en directo para poder gestionar las cargas de trabajo de cada uno en función de los días en los que tienen que arbitrar y de nuestro plan diario de entrenamiento para cada uno de ellos”.

Terminada la sesión, el grupo vuelve al hotel para el análisis diario. Collina y Massimo Busacca, director de arbitraje de FIFA, revisan las principales decisiones de los partidos anteriores. No se trata de estudiar si las decisiones fueron correctas o no, sino la colocación del árbitro, su ángulo de visión, su lectura del juego y la aplicación práctica de las reglas en situaciones reales.

Así viven los árbitros del Mundial 2026 / FIFA

Antes de la próxima comida, algunos tríos ya designados tienen sesiones específicas de vídeo para preparar su siguiente partido. Los analistas de FIFA les muestran los sistemas tácticos más probables, los movimientos a balón parado, las tendencias ofensivas y defensivas, y los comportamientos de los jugadores que pueden condicionar el arbitraje.

Por la tarde, la rutina depende del estado de cada árbitro. Quienes vienen de dirigir un partido pueden pasar por las salas de recuperación, recibir masajes o fisioterapia, o trabajar con el psicólogo deportivo si lo necesitan. Otros ven partidos en directo junto a compañeros e instructores. También hay zonas de descanso, con televisores, mesas de ping-pong y consolas, como la PlayStation.

Así viven los árbitros del Mundial 2026 / FIFA

“El 'Team' One necesita tener un espacio para relajarse, para ver, para liberar un poco la tensión del partido”, explica Jeremy Deleze, responsable de competiciones y operaciones arbitrales de FIFA.

“Los árbitros aquí tienen televisores. Vemos los partidos. Les pedimos que miren los partidos, que estudien al equipo al que van a arbitrar pronto. También tenemos, por supuesto, como cualquier equipo de fútbol, mesas de ping-pong y una PlayStation. Es una zona agradable para que se relajen y socialicen”, añade.

Así viven los árbitros del Mundial 2026 / FIFA

Además, en otras plantas del hotel trabajan especialistas encargados del transporte, el alojamiento y los desplazamientos a las sedes de los partidos para planificar los viajes.

“Tenemos un personal muy, muy importante trabajando con nuestros árbitros, intentando apoyar la preparación de nuestros árbitros. Hay varias plantas del hotel dedicadas a esto”, señala Collina.

Así viven los árbitros del Mundial 2026 / FIFA

“Todavía tienen un partido que ver, si quieren, por supuesto. Y después llega la hora de irse a dormir, y estarán muy cansados”, añade. Antes, cenan un menú también preparado específicamente por el nutricionista.

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Para algunos, el día siguiente será para viajar a la sede donde tendrán uno de los partidos más importantes de su vida. Otros, sin premio, harán de nuevo la rutina. Llevan toda una carrera preparándose para momentos así.