MUNDIAL 2026
Preocupan los hoteles: cancelaciones masivas y problemas de baja demanda a tres semanas del Mundial
Cancelaciones por parte de la FIFA, tensiones políticas y altos costos le han dado un golpe a la industria
A tan solo tres semanas del inicio del Mundial, Estados Unidos continúa batallando no solo con la venta de entradas para los partidos, sino también con el mercado hotelero, que sigue sin hallar el estallido económico que le fue prometido a raíz del turismo que se esperaba. Una demanda que hasta ahora no ve por ningún lado.
La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA), representante de más de 32 mil hoteles, presentó un reporte en el que explica que las tácticas de la FIFA para vender el Mundial crearon una falsa proyección sobre el turismo esperado.
Señala que un estudio de mercado realizado por la FIFA derivó en que los hoteles contemplaran la estancia de turistas internacionales que visitarían Estados Unidos por una estancia larga, aprovechando la visita al país para ver un par de partidos y conocer las ciudades, sin embargo, apuntan que los huéspedes nacionales superan a los foráneos, derivando en estancias cortas y menos ganancias.
De acuerdo al reporte, el 80% de los hoteles sondeados declararon tener menos reservaciones de las previstas. Los únicos que declararon estar incrementando sus reservaciones son aquellos que forman parte de las grandes cadenas y los campamentos de entreno de las selecciones.
Culpa de la FIFA y Estados Unidos
No titubeó la Asociación y apunta directamente a la FIFA como la responsable, por haber "bloqueado (más) reservaciones (de las que finalmente ocupará), creando una demanda artificial".
Señala también la gestión política de Estados Unidos, con las barreras que existen en la solicitud y emisión de visas, así como la tensión política por la guerra en Medio Oriente alejando al mercado internacional y apuntando también al incremento en los precios de transporte a los estadios.
"Muchos de los encuestados describen el torneo como un 'no evento' en la ciudad, citando la tardía liberación de habitaciones (cancelaciones) de la FIFA y bajo turismo internacional como el problema dominante en los mercados", declara el reporte, en el que las reservaciones incluso son menores a las de un verano cualquiera, incluso en ciudades como Los Ángeles.
Esperando el gol de último minuto
El incremento global de todos los costos suman a un gasto que ha alejado a los aficionados y ha terminado impactando al mercado nacional que pensaba aprovechar la visita de los turistas, sin embargo, los hoteleros esperan que las ventas levanten una vez inicie el torneo.
"Sabemos que muchos fans aún están esperando (obtener) boletos para tener más claridad antes de finalizar planes. Creemos que las reservaciones levantarán en las siguientes semanas", declaró un vocero de la AHLA para la BBC.
Un golpe que recibirá también la industria hotelera será por parte de la competencia, las aplicaciones de reserva de propiedades privadas, como lo es Airbnb, una empresa que se ha asociado con la FIFA este Mundial.
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