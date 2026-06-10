Preocupación máxima para el Mundial con las 'Spidercam'

El fútbol y la tecnología van de la mano. Uno de los inventos que se implementó fue la 'Spidercam', un sistema de cámara suspendido por cables que se desplaza tanto vertical como horizontalmente sobre un área determinada para capturar planos aéreos y perspectivas inmersivas de 360 grados.

Comenzó a implementarse a mediados de la década de 2000 y se popularizó en competiciones como la UEFA Champions League, la Copa del Mundo y en estadios de primer nivel. Actualmente, la 'Spidercam' ya está presente en la mayoría de los estadios de primer nivel y desempeñará un papel fundamental durante el Mundial de 2026.

En las últimas horas, se ha levantado mucha preocupación por este tipo de tecnología, especialmente por lo ocurrido durante el partido amistoso entre Hungría y Kazajistán.

En un momento dado del encuentro, la 'Spidercam' se desplomó y cayó muy cerca de un cámara, lo que provocó que el partido se detuviera durante unos minutos.

El dispositivo tecnológico cayó a una gran velocidad y si hubiera llegado a impactar contra el camarógrafo podríamos estar hablando de un trágico accidente.

Se estima que cayó desde más de 20 metros de altura. Segundos antes de la caída, el dispositivo comenzó a emitir humo mientras aún estaba suspendido en el aire, lo que aumenta las dudas sobre cuál podría haber sido el principal motivo del fallo técnico.

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Este tipo de cámaras suspendidas por cables se utilizarán durante el Mundial y tras el accidente durante el amistoso entre Hungría y Kazajistán ha reavivado el debate sobre la seguridad de estos sistemas.