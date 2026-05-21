Preocupación máxima con la lesión de Neymar Jr.

Hay un lío monumental con Neymar Jr. Por muchos eufemismos que esté utilizando parte de la prensa brasileña, el '10' está lesionado. No jugará más con el Santos y se presentará a la concentración de Brasil previa al Mundial, que arranca el día 27 en la Granja Comary (Teresópolis, en Río de Janeiro), con unas condiciones físicas que le impedirán entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros.

Ney se lesionó el domingo en la humillante derrota del Santos ante el Coritiba (0-3), en partido del Brasileirão. Cuando era atendido en la zona de banquillos, el cuarto árbitro se equivocó y enseñó su dorsal en la placa de cambios. A pesar de eso, no hubo vuelta atrás. El hecho, sin precedentes, acabó haciendo un favor al crack, porque, a pesar del cabreo, ya no podría haberse reincorporado al terreno de juego.

En aquellos momentos, Neymar era atendido por unas molestias en la zona de los gemelos de su pierna derecha. El lunes por la mañana, a petición de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), el delantero fue sometido a pruebas de imagen, que constataron que sufre un edema, que, según indicó el portal GE, sería de cinco milímetros. La lesión tiene un grado moderado.

Neymar Jr. sintió molestias en los gemelos el domingo jugando con el Santos / Sebastiao Moreira

El diagnóstico, sin embargo, no influyó en la decisión de Ancelotti, que, al dar el brazo a torcer a los deseos de los pesos pesados del vestuario, lo llamó para su cuarta Copa del Mundo.

Carletto sabía que estaba KO

El '10' estará como mínimo diez días de baja. Estuvo ausente en el partido de la Copa Sudamericana de este miércoles, en el que su equipo empató contra el San Lorenzo (2-2). Y se perderá el encuentro liguero del fin de semana en Porto Alegre ante Grêmio, en un choque de históricos que están luchando contra el descenso. Se da por hecho que tampoco jugará el martes 26 contra el Deportivo Cuenca, en partido que cierra la fase de grupos de la Sudamericana.

Se desconoce cuánto se alargará su período de inactividad. La CBF tira balones fuera y asegura que solo se manifestará cuando el futbolista se concentre y que, ahora, está bajo los cuidados del departamento médico de su club, como ocurre con todos los convocados.

"Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. El plan, en función de su evolución, es entregarlo en condiciones aptas la próxima semana a la CBF", ha asegurado Rodrigo Zogaib, máximo responsable de los servicios médicos del Santos.

Su entrenador en el Peixe, Cuca, no quiso mojarse al ser preguntado sobre qué le ocurre a su crack, lo que dio pie a más especulaciones. “Es difícil hablar, porque todo lo que rodea a su situación es complicado. Tenemos que ir con cuidado. Si clínicamente está bien y queremos utilizarlo el martes que viene", expuso.

¿Peligro de ser desconvocado?

La presencia de Ney en el Mundial ha polarizado al gigante sudamericano. La prensa brasileña cargó contra Ancelotti por haber sacrificado a João Pedro, que ha marcado 20 goles en su primera temporada en el Chelsea. La lesión de Ney solo añade más leña al fuego. Hay el convencimiento de que el técnico italiano ha utilizado dos varas de medir y que, como hacían todos sus predecesores, se ha curvado ante el 'craque'.

João Pedro, objetivo del Barça, no irá al Mundial 2026 con Brasil / joaopedro.oficial

Ya se especula con que Neymar difícilmente entrará en juego en el amistoso que Brasil jugará ante Panamá el domingo 31 en el Maracaná y que servirá para despedirse de la 'torcida' antes de emprender viaje hacia los Estados Unidos.

Es más, no son pocos los que aseguran en tertulias deportivas que Ancelotti y la CBF habrían forzado la convocatoria de Neymar, que podría acabar siendo desconvocado. Entonces, se abrirían las puertas de la Seleção a João Pedro... y también a Pedro, el '9' del Flamengo, que ya estuvo en Catar 2022 y que Carletto incluyó en la prelista de 55 nombres.