MUNDIAL 2026
Preocupa la rodilla de Kubo: salió en silla de ruedas
El japonés se marchó sustituido tras un encontronazo con Dumfries y se teme por una lesión importante a pesar de las palabras tranquilizadoras del jugador de la Real Sociedad
La imagen de Takefusa Kubo abandonando el estadio en silla de ruedas hizo saltar todas las alarmas después del empate entre Japón y Países Bajos. Sin embargo, el propio futbolista lanzó un mensaje de tranquilidad pocos minutos antes y rebajó la preocupación sobre su estado físico.
El atacante japonés tuvo que ser sustituido en la segunda mitad tras un duro encontronazo con Denzel Dumfries, una acción en la que recibió un fuerte impacto en la rodilla y no pudo continuar sobre el terreno de juego. Durante los minutos posteriores se le vio con hielo en la zona afectada y con claras dificultades para apoyar la pierna izquierda.
Las imágenes de su salida del estadio en silla de ruedas, hecha por el periodista Alberto Fernández, aumentaron la inquietud, especialmente por la posibilidad de una lesión de mayor alcance. No obstante, el propio Kubo se encargó de calmar los ánimos.
En declaraciones a los micrófonos de DAZN, el jugador aseguró que se encontraba bien y dejó claro que, a su juicio, no había motivos para preocuparse por el alcance del golpe sufrido durante el encuentro. Aunque todas esas declaraciones fueron antes de cualquier examen médico por parte de los nipones,
Ahora los japoneses deberán esperar a las pruebas médicas que podrían dejarles sin uno de sus mejores futbolistas. Se habla de un posible esguince de rodilla que, dependiendo del grado, podría dejarlo muy tocado de cara al torneo mundialista.
Japón arrancó su andadura en la Copa del Mundo con un sorprendente empate a dos ante los Países Bajos. Los de Koeman se avanzaron hasta en dos ocasiones, pero los nipones no se rindieron e igualaron la contienda al final. El próximo duelo de Japón será el viernes ante Suecia.
- El Barça se frota las manos con el 'nuevo' Sergiño Dest
- El dossier de Florentino contra el Barça por el 'caso Negreira' es papel mojado para la UEFA
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Brasil - Marruecos, en directo: partido del Mundial 2026, hoy en vivo
- Junior Kroupi, la alternativa arriesgada a Julián Álvarez que gusta en el Barça
- La realidad del Barça con Barcola
- Maribel, hermana de Rafa Nadal, sobre su infancia: 'Cuando estábamos en Manacor, vivíamos muy unidos
- Así está la fase de grupos del Mundial 2026: resultados y posición de las 48 selecciones