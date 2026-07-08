La prensa mundial se rinde a otra tarde eterna de Messi: "Huevos de campeón"

La victoria de Argentina contra Egipto tuvo un denominador común en este Mundial: Leo Messi fue el protagonista. El ‘10’ rosarino falló un penalti en el primer tiempo, pero se rehizo marcando el gol del empate, casi en el descuento, cuando su equipo tenía pie y medio fuera del Mundial. El gol de Enzo Fernández en el 90+2, para el definitivo 3-2, le hizo romper a llorar de emoción. Se había dejado la piel sobre el césped para clasificar a su Argentina para los cuartos de final.

En total, el ‘10’ rosarino ha marcado ocho tantos en esta Copa del Mundo y, a sus 39 años, sigue echándose el equipo a la espalda. La prensa mundial se volvió a rendir a su actuación para darle la vuelta a un partido complicadísimo.

Messi, en el partido ante Egipto / EFE

En Argentina, la lectura fue unánime. No fue solo una victoria. Fue otra prueba de supervivencia competitiva de un equipo que se encomienda a Leo Messi con total fe. Olé lo resumió con “épica y corazón de campeón”, pero también tuvo una mención especial para Leo: “El Superhéroe que no descansa”. El diario argentino puso el foco en esa imagen casi cinematográfica de Messi, otra vez al rescate del equipo que dirige Scaloni.

También desde Argentina, La Nación eligió una mirada más literaria. “Messi escribe el Mundial. Que nadie se apure: al capitán eterno todavía le quedan historias por contar”, tituló. En TyC Sports fueron directamente al hueso: “Huevos de campeón”. Tres palabras para explicar una clasificación lograda más por orgullo y oficio que por fútbol.

ATLANTA (United States), 07/07/2026.- Lionel Messi of Argentina (3-L) celebrates with teammates after scoring the 2-2 equalizing goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Argentina against Egypt, in Atlanta, USA, 07 July 2026. (Egipto) EFE/EPA/RONALD WITTEK / RONALD WITTEK / EFE

Pero el triunfo de Argentina cruzó fronteras. Desde el Reino Unido, la BBC puso el acento en la dimensión emocional y universal de Messi: “¿Lágrimas de alivio? Messi añade otro increíble capítulo a su carrera”; The Guardian apuntó más o menos en la misma línea: “El alivio de Messi inspira la gran remontada de Argentina ante Egipto”.

En Francia, L’Équipe apostó por una lectura más factual, pero igualmente poderosa: “Argentina, que perdía 2-0, derrota a Egipto”. Y en Italia, La Gazzetta dello Sport elevó el tono épico de la noche: “¡Messi protagoniza una remontada épica en el Mundial!”. También hubo reacciones Portugal. A Bola resumió la tarde con: “Messi aparece en un giro histórico”. Una lectura que conectó directamente con la imagen más potente del partido: la emoción de Messi después de una noche de sufrimiento, penalti fallado, reacción y clasificación agónica.

Nosotros, en SPORT, optamos por una fórmula simple y contundente: “Messi y diez más”. Un titular que sintetiza la sensación que dejó el partido: Argentina sigue orbitando alrededor de un futbolista que no descansa, no se borra y no se conforma.

La victoria ante Egipto dejó lecturas distintas, pero todas confluyen en el mismo punto. Para unos fue épica; para otros, alivio; para otros, carácter competitivo. Pero todo lo une el mismo hombre: Messi.