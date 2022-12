La prensa de Madrid reclama que el 3-2 de Messi no debió subir al marcador

El motivo de la protesta es que dos suplentes de Argentina invadieron el campo momentos antes de que Messi marcase Sin embargo, la fotografía que adjuntan corresponde al momento en el que el balón ya ha atravesado la línea de gol

Cierto sector de la prensa no parece conforme con el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo. El periódico madrileño Ok Diario publicó un artículo en el que destacaba que el 3-2 de la albiceleste, obra de Leo Messi que posteriormente sería neutralizado por Mbappé, no debió subir al marcador. El motivo, que dos jugadores suplentes entraron en el terreno de juego antes de que el astro argentino empujase la pelota al fondo de la red.

"Las normas están bien claras: sólo 11 jugadores de un mismo equipo pueden estar dentro del campo. El VAR no intervino para declarar ilegal un gol que con una simple repetición televisiva se ve que no debió subir al marcador", reza el artículo. Sin embargo, la fotografía que adjuntan corresponde al momento en el que el balón ya ha atravesado la línea de gol.

El 3-2 de Messi no debió subir al marcador por invasión de campo argentina https://t.co/dTzidgogVD — okdiario.com (@okdiario) 18 de diciembre de 2022

"Argentina se proclamaría posteriormente campeona del mundo en la tanda de penaltis, pero para nadie pasa desapercibida toda la ayuda que han tenido durante el Mundial. No es sólo es gol, sino también de haber dispuesto de penaltis a favor en cuartos de final, semifinales y final del evento para batir el récord histórico", finaliza el artículo, huyendo por completo de la neutralidad.