La prensa argentina estalla: "Entregar el Balón de Oro a Rodri es un insulto"

Argentina perdió una final del mundo por cuarta ocasión, tras haber alcanzado el partido definitorio por séptima vez en su historia. De esta manera, la albiceleste ha perdido más de la mitad de las ocasiones en las que ha logrado llegar al choque en el que está en juego el trofeo más importante del fútbol. Con todo el dolor que ello supone a los argentinos, lo cierto es que no se puede decir que España no ganara con justicia la final y así lo reconocen la gran mayoría de aficionados, pues el equipo de Luis de la Fuente se mostró muy superior durante los 120 minutos, mientras que los sudamericanos parecían únicamente buscar los penaltis.

No obstante, pese a que probablemente cualquier argentino reconozca la justicia a nivel deportivo de la victoria de 'la Roja' gracias al histórico gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, lo cierto es que a la rabia de haber perdido se suma la de una decisión de la FIFA muy difícil de comprender: entregar el Balón de Oro del torneo a Rodri antes que a Leo Messi.

Números de récord del astro argentino

Con 39 años, el rosarino ha completado un Mundial espectacular al sumar ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos. Sin embargo, cuando parecía tener garantizado sumar su tercer Balón de Oro del Mundial, lo que habría agrandado su leyenda al ser ya el único jugador con dos, la distinción individual fue a parar a las manos de Rodri, quién si bien ha cuajado una gran competición, no ha logrado sumar goles ni asistencias y comenzó la Copa del Mundo muy lejos de su mejor nivel.

Messi, perseguido por Rodri, en un lance del España-Argentina de la final del Mundial / RONALD WITTEK / EFE

"Para la FIFA, que suele adornar brazaletes y banderas con lemas que defiende pero que luego traiciona, esta es una advertencia que sin duda ignorará: otorgar el Balón de Oro a Rodri es casi un insulto, demuestra una total falta de sensibilidad", se comenta en 'TyC Sports' sobre lo sucedido con el MVP. Eso sí, desde el medio argentino aclaran que dicha opinión no es "porque el español sea un mal jugador, sino simplemente porque Messi fue el alma de Argentina y del Mundial. A sus 39 años, iluminó el campo con su genialidad y sus lágrimas, llenando porterías y estadios con aficionados de todas las nacionalidades que acudieron a presenciar en primera persona este fenómeno de nuestro tiempo".

Aun así, el mensaje final del medio sí parece ser un ataque al rendimiento del mediocampista del Manchester City: "Si el criterio es premiar a los ganadores, entonces a Infantino y a su equipo habría que decirles que el fútbol se gana con goles, no con pases. Rodri no solo no marcó un gol en este Mundial: realizó innumerables pases sin que uno solo se tradujera en asistencia".