La Premier League golea en el Mundial

Inglaterra es actualmente el país que concentra más talento en su liga local. Cada año, todos los clubes pueden permitirse gastar mucho dinero en reforzar sus plantillas con jugadores de renombre o de gran proyección. Gracias a esto, la Premier consiguió convertirse en la liga con más jugadores presentes en el Mundial, con un total de 163, y ahora, una vez terminado el torneo, queda confirmado que también ha sido la liga con más goles anotados.

En total, en esta edición de la Copa del Mundo se han marcado 308 goles, la mayor cifra de la historia, dato más que esperable tras la ampliación a 48 plazas, de los cuales 79 han sido anotados por jugadores que, en el momento en el que empezó el torneo, estaban en un equipo de la Premier League, según datos de la FIFA. Esto supone un 25,6% del total de los goles anotados.

Este dato le pone en el primer puesto con mucha distancia respecto a las otras grandes ligas del mundo. El top 5 lo completan LaLiga, con 41 goles; la Bundesliga, con 25; la Ligue 1, con 23; y la Serie A con 22. Estos datos, además de evidenciar la superioridad actual de la Premier, también indican el fuerte bajón del fútbol italiano, al cual la ausencia de la selección local por tercer Mundial consecutivo hace que sus números disminuyan considerablemente.

Solo dos jugadores en el top 10, pero más que nadie en el top 25

Si nos fijamos en los máximos goleadores del Mundial, encontramos que solo aparece un jugador de la Premier: Erling Haaland, con siete tantos, empatado como tercer mejor anotador del torneo con Jude Bellingham y superado por Messi y Mbappé, el máximo goleador del torneo.

De hecho, en todo el top 10, además del noruego solo encontramos a un futbolista más que juegue en Inglaterra: Ismaila Sarr, delantero senegalés que actualmente juega en el Crystal Palace y que ha conseguido marcar en cuatro ocasiones.

Ismaïla Sarr, celebrando un gol con Senegal / EFE

Si seguimos bajando en la lista hasta el top 25, empiezan a aparecer muchos jugadores de la Premier: Saka, Gakpo, Cunha, Havertz, Brobbey, Jiménez y Wissa con 3 goles cada uno suman un total de 21 tantos.

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El Madrid, equipo con más goles anotados

En lo que no ha dominado la Premier es en tener al club con más goles anotados en el Mundial, dato que es propiedad de LaLiga y del Real Madrid: 22 goles anotados por cuatro jugadores: Mbappé, con diez; Bellingham, con siete; Vinicius, con cuatro y Arda Güler, con uno. El club inglés con más goles ha sido el Arsenal con trece, tercero por detrás del PSG, que ha conseguido quince.