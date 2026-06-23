La precisión quirúrgica de Pau Cubarsí

Pau Cubarsí se estrena en una Copa del Mundo y lo está haciendo mostrando un nivel impresionante. España no ha recibido apenas ocasiones de gol de los rivales y Pau hay ayudado mucho en la construcción del juego para que sea preciso.

Los datos son muy claros y Cubarsí solo ha fallado tres pases de los 208 que ha intentado ante Cabo Verde y Arabia Saudí. Un registro simplemente increíble teniendo en cuenta que es un jugador que no es conservador y rompe líneas de presión con los balones que sirve a sus compañeros.

Frente a Cabo Verde dio 109 pases de los que 107 acabaron fueron correctos, mientras que contra Arabia sirvió 99 balones de los cuales 98 tuvieron un buen destino.

Hace olvidar a Le Normand

Cubarsí se ha convertido en el sustituto de Robin Le Normand respecto a la Eurocopa ganada en 2024, cuando el joven barcelonista fue descartado a última hora para viajar a Alemania.

Cubarsí y Laporte se entienden a la perfección / Hilda Ríos / EFE

Su entendimiento con Laporte es muy bueno y van camino de ser la pareja del Mundial a no ser que De la Fuente dé algún descanso al jugador del Athletic y, entonces, entraría Eric Garcia en el equipo titular. Otra garantía de éxito.

Eric por delante de Pubill

Cubarsí y Eric Garcia formaron la pareja olímpica que conquistó los Juegos Olímpicos de París de forma brillante y que en el FC Barcelona ha demostrado tener buena conexión. A día de hoy, Eric parece tener ventaja respecto a Pubill para ser el primer central a salir del banquillo por su opción de adaptarse a los dos costados del eje y su mayor experiencia.

Eric Garcia es otra de las garantías de esta selección / AFP7 vía Europa Press

Eric participa en su segundo Mundial tras ser citado en Qatar 2022 por Luis Enrique, mientras que Pubill se estrena con la selección española. En cualquier caso, España puede presumir una de las mejores líneas defensivas de este Mundial.

Unai Simón, un espectador

Unai Simón solo ha tenido que realizar dos intervenciones, una frente a Cabo Verde y otra ante Arabia Saudí, en todo el Mundial y España únicamente ha recibido dos saques de esquina en contra, repartidos entre los dos rivales.

Unai Simón apenas ha tenido que intervenir en este Mundial / RONALD WITTEK / EFE

Por tanto, De la Fuente ha conseguido armar un equipo sólido que se basa en jugar la pelota de medio campo hacia adelante sin descuidar las vigilancias defensivas.

La España campeona del mundo solo recibió dos goles en todo el torneo del 2010, frente a Suiza y Chile, por lo que está claro que la contundencia atrás te garantiza el éxito y Pau Cubarsí está resultando una pieza fundamental para que las cosas estén saliendo a la perfección a nivel defensivo.