Portugal - Uzbekistán: horario y dónde ver el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Portugal y Uzbekistán se dan cita en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, este martes 23 de junio para enfrentarse en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El combinado luso parte como uno de los grandes candidatos a conquistar la Copa del Mundo, pero un nuevo tropiezo podría complicar enormemente sus aspiraciones.

Después de tener que conformarse con el empate en el duelo inaugural contra RD Congo, la selección portuguesa contempla sus dos próximos compromisos del grupo como finales anticipadas. Si bien es cierto que el formato actual no penaliza en exceso los tropiezos, los de Roberto Martínez necesitan imponerse ante Uzbekistán y ante Colombia para asegurarse una posición más favorable en el cuadro final de la competición.

Más urgente aún en la situación de Uzbekistán la 'cenicienta' del grupo K. Después de caer ante Colombia ante Colombia en la jornada inaugural (1-3), una nueva derrota podría poner fin a sus aspiraciones de superar el primer corte de forma definitiva.

Cucho Hernández intenta zafarse de Shukurov en el Colombia-Uzbekistán del Mundial 2026 en el Ciudad de México / Isaac Esquivel / EFE

La clasificación del grupo K del Mundial 2026

¿A qué hora es el Portugal - Uzbekistán del Mundial 2026?

El partido entre Alemania y Uzbekistán, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará este martes 23 de junio a las 19:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Portugal - Uzbekistán del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Portugal y Uzbekistán de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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