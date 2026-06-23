Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amazon Prime Days 2026Julián ÁlvarezMarc MárquezReal MadridMercado Fichajes hoyHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1El Pozo - BarçaPortugal - UzbekistánInglaterra - GhanaPartidos MundialMundial DirectoBarça - Valencia BasketDraft NBA horarioTopuriaSara CarboneroMarc Márquez AndorraRefugio Julián ÁlvarezGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaCuándo juega EspañaEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MUNDIAL 2026

Portugal - Uzbekistán, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo el partido de la segunda jornada del grupo K entre la selección de Portugal y la de Uzbekistán

El delantero portugués Cristiano Ronaldo

El delantero portugués Cristiano Ronaldo / Carlos Ramírez / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Albert Miranda

Última hora y resultado en vivo del partido entre Portugal y Uzbekistán del grupo K del Mundial 2026.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL