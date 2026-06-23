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MUNDIAL 2026
Portugal - Uzbekistán, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la segunda jornada del grupo K entre la selección de Portugal y la de Uzbekistán
Albert Miranda
Última hora y resultado en vivo del partido entre Portugal y Uzbekistán del grupo K del Mundial 2026.
Cannavaro y sus guerreros uzbekos
Uzbekistán debutó en este Mundial con derrota por 3-1 ante Colombia. Ahora, los dirigidos por Fabio Cannavaro intentarán la machada ante los lusos. Este es su once:
Uzbekistan XI: Nematov; Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev, Ashurmatov; Karimov, Ganiev, Shukurov, Xamrobekov; Fayzullayev, Shomurodov.
Cristiano, titular
El único cambio de Roberto Martínez será banda: Joao Félix entra en el lugar de Bernardo Silva.
Portugal XI: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; João Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano.
¡Bieeeenvenidos!
¡Hooola, hola hola! Aquí estamos una jornada mundialista más, hoy en el último día de la segunda jornada. Es turno, nuevamente, para la Portugal de un Cristiano muy cuestionado en su país.
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