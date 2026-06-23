Portugal reacciona con una 'manita' ante una Uzbekistán muy pobre

Aire para Portugal. Necesario, después de días complicados, y válido para poner pie y medio en la siguiente fase del Mundial. Uzbekistán, por su parte, confirmó lo que se presumía: es de lo más flojo de este campeonato. El doblete histórico de Cristiano, sumado a Nuno Mendes, Leao y un gol en propia, terminaron por rellenar la sonrisa lusa.

El escenario era tenso para el conjunto de Roberto Martínez. Las sensaciones habían sido muy negativas con el RD Congo, con un fútbol muy pasivo y sin apenas causar daño. Y, en segunda instancia, todo el cisma generado por la polémica con Cristiano Ronaldo terminó por dejar servida una semana más que complicada.

Eso sí, al capitán portugués poco le importó el contexto, la actualidad o lo que sucediera fuera con todo el ruido. Él, competitivo como ninguno, sabía que en cuestión de una tarde-noche se habían lucido Lionel Messi con Argentina, Kylian Mbappé con Francia y Erling Haaland con Noruega. Era su turno.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Uzbekistán / EFE

Por ello, no pasaron ni cinco minutos hasta que Cristiano celebró la primera diana del partido. El servicio de Joao Cancelo al área fue preciso y allí dijo presente el primer jugador de la historia que marca gol en seis Mundiales.

Se quitaba un peso de encima el capitán luso y también su selección. El rival, de ribetes menores, era el sparring perfecto para volver a tomar confianza de cara a lo que viene en el Mundial. Bruno, Vitinha, Joao... todos entraban en circuito para hacer de menos a los de Fabio Cannavaro. Desde luego, aunque tenga un Mundial y un Balón de Oro por su rendimiento defensivo, el técnico italiano no ha podido hacer más con el cuadro uzbeko, que las veía pasar.

Cambió al portero respecto al primer duelo, porque Yusupov se vio comprometido en dos goles colombianos. Pero su reemplazante, Nematov, tampoco fue mucho mejor. Al 17' Portugal dispuso de una falta en el borde del área perfecta para que Cristiano fusilara su resistencia. Sorpresa para todos, Nuno Mendes fue el encargado con su zurda y la metió justo al lado del guardameta uzbeko, de muy floja respuesta.

Houston (Estados Unidos), 23/06/2026.- Portugal`s Cristiano Ronaldo (L) scores a goal against Uzbekistan during the FIFA World Cup 2026 Group K soccer match Portugal vs Uzbekistan at Houston Stadium, Texas, USA, 23 June 2026. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES / MIGUEL A. LOPES / EFE

Con el 2-0 se hizo aún más fuerte, si cabía, Portugal en el partido. Entonces sí que fue un jarro de agua fría cuando después demedia hora, Ganiev capturó una pelota servida por Fayzullaev, el goleador contra los cafeteros en el debut, y la plantó en la escuadra defendida por Diogo Costa. Golazo de bandera... que no subió al marcador: el joven delantero había derribado a Cancelo con falta antes de asistir.

Reaccionó a aquel susto Portugal con más dominio, y un Cristiano ávido de más. Faltaban cinco minutos para el descanso y el 'Bicho' recibió un balón de Bruno Fernandes al espacio, se desentendió del resto y solo enfiló a la portería de Nematov con la idea del doblete. Lo hizo realidad, valiéndose de una excelsa y cálida definición para enviar las cosas 3-0 al descanso. Nuevo 'siu', y nueva marca: el jugador con más edad en anotar un doblete en mundiales.

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Para la segunda etapa, Martínez rotó un poco: Conceiçao y Semedo al campo en lugar de Cancelo y Neto. Cristiano, naturalmente, siguió en el campo buscando el hat-trick. No llegó con el 4-0, pero sí un fallo monumental de Nematov, que ni se enteró cuando, con su mano, empujó la pelota hacia la propia portería intentando despejar un córner. Era ya goleada que terminó redondeando Rafa Leao, con una excelsa definición, para el 5-0. Manita y a pensar en Colombia ya con menos peso en las espaldas.