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MUNDIAL 2026

Portugal - RD Congo, en directo: sigue el partido del Mundial de 2026, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo en el Houston Stadium

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, bromea con Cristiano Ronaldo durante el entrenamiento de la selección de Portugal en Palm Springs (Florida).

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, bromea con Cristiano Ronaldo durante el entrenamiento de la selección de Portugal en Palm Springs (Florida). / Alberto Estevez / EFE

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Xavi Turu

La Portugal de Cristiano Ronaldo y Robert Martínez debuta en el Mundial de 2026 ante la DR del Congo en Texas. Sigue el partido en directo y en vivo en SPORT.

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