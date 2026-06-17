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MUNDIAL 2026
Portugal - RD Congo, en directo: sigue el partido del Mundial de 2026, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo en el Houston Stadium
Xavi Turu
La Portugal de Cristiano Ronaldo y Robert Martínez debuta en el Mundial de 2026 ante la DR del Congo en Texas. Sigue el partido en directo y en vivo en SPORT.
¡Arranca el partido!
Primera posesión para Portugal.
¡Todo listo en el NRG Stadium!
Houston vive otro partidazo y los 22 protagonistas ya están sobre el terreno de juego. Ceremonias protocolares con las presentaciones de ambas selecciones, los himnos… ¡Y rueda el balón!
Portugal – RD Congo
¡¡Menos de diez minutos para que empiece el partido!!
El árbitro
El encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego será Abdulrahman Al-Jassim, de Catar, acompañado por Khamis Al Marri en la sala VAR.
Portugal – RD Congo
Vamos a ver qué Mundial se marca Portugal, pero la excepcionalidad será para el Congo: una selección que se lo ha trabajado mucho para llegar a esta cita mundialista, pasando por la repesca africana y después tuvieron que ir a la repesca internacional. Con todo, vamos a ver si los pupilos de Sébastien Desabre serán capaces de plantar cara a CR, Vitinha, Bernardo Silva y compañía.
Portugal – RD Congo
Portugal y RD Congo ya están calentando motores sobre el terreno de juego para este partido que abre el grupo K, en el que también están Colombia y Uzbekistán.
Portugal – RD Congo
Esta fue la llegada de la Seleção a Houston. Un viejo conocido a la cabeza del combinado luso.
¡XI para la RD Congo!
Los Leopardos sale con:
Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Mukau, Kayembe; Yoane Wissa y Bakambu.
¡XI para Portugal!
El combinado de Robert Martínez sale de inicio con:
Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Joao Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Pedro Neto; y Cristiano Ronaldo.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión del partido entre Portugal y República Democrática del Congo para abrir el grupo K de este Mundial 2026. El esférico empezará a rodar a las 19:00 horas (CET) en el estadio NRG Stadium, de Houston.
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