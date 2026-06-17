Portugal - RD Congo, en directo: sigue el partido del Mundial de 2026, en vivo hoy

Portugal – RD Congo

Vamos a ver qué Mundial se marca Portugal, pero la excepcionalidad será para el Congo: una selección que se lo ha trabajado mucho para llegar a esta cita mundialista, pasando por la repesca africana y después tuvieron que ir a la repesca internacional. Con todo, vamos a ver si los pupilos de Sébastien Desabre serán capaces de plantar cara a CR, Vitinha, Bernardo Silva y compañía.