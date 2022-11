Portugal ‘pasa’ de Cristiano

“Cuando él no ha estado la selección ha sabido responder”, afirmó Bernardo Silva a cinco días del debut mundialista de las ‘quinas’ "No veo nada extraño en la selección portuguesa con Cristiano Ronaldo", aclaró posteriormente el centrocampista del City

Continúa cargado el ambiente en la concentración de Portugal, donde el nombre de Cristiano Ronaldo lo monopoliza todo tras sus explosivas declaraciones a Piers Morgan en 'Talk TV'. Hoy salió Bernardo Silva a tratar de reconducir la situación, pero lejos de apagar el fuego avivó las llamas sin quererlo. "Cuando Cristiano no está, la selección ha sabido responder; somos 26, da igual que haya uno u otro, vamos a dar lo mejor de nosotros para representar a nuestro país", afirmó en rueda de prensa el centrocampista del Manchester City, uno de los líderes del grupo junto a CR7.

El pupilo de Pep Guardiola en Mánchester tampoco quiso saber nada acerca de las durísimas palabras de Cristiano contra el United: "Yo no soy de ese equipo, no soy Cristiano y no tengo nada que ver con eso". Silva aseguró que el clima que se respira en el combinado luso es bueno. La realidad, sin embargo, es otra a apenas cinco días del debut mundialista contra la Ghana de Iñaki Williams. Bruno Fernandes salió al paso este viernes para desmentir que hubiera problemas dentro del grupo. "No tengo ningún conflicto con Cristiano", señaló. E hizo ayer lo mismo el propio Bernardo Silva: "No veo nada extraño en la selección portuguesa con Cristiano Ronaldo. Personalmente creo que son cosas que han pasado en los clubes y no tienen nada que ver aquí".

Cierran filas en Portugal a la espera de que amaine la marea. "Aquí venimos a ganar", zanjó Silva. "Estamos muy confiados para este Mundial. Creemos que podemos hacer cosas importantes. Sabemos que será difícil y estamos mentalizados para ello".