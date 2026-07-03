Portugal ya mira a España y Croacia no pasa página: "Nos han robado deliberadamente"

El Portugal-Croacia se jugó sobre el césped y en esa sala invisible en la que se deciden muchos partidos del fútbol moderno: la del VAR. No fue una excepción la eliminatoria que acogió Toronto. El VAR fue protagonista. Celebraciones interrumpidas, un penalti revisado y un gol que llevaba el partido a la prórroga anulado sobre la bocina desataron la indignación colectiva en Croacia.

Después de anular el 0-1 de Croacia y el 1-1 de Cristiano Ronaldo por fueras de juego, el ‘Bicho’ pudo igualar desde los once metros por un penalti sobre Renato Veiga. El defensa luso cayó dentro del área tras un agarrón de Nikola Vlašić, la acción pasó por la revisión tecnológica y terminó en pena máxima para Portugal. Cristiano Ronaldo no falló desde los once metros y el partido cambió de temperatura. “Tenía el presentimiento de que tendría un penalti ante Croacia”, reconoció el ‘Bicho’ tras el choque. Para los portugueses fue el punto de partida de la remontada; para Croacia, la primera señal de que las jugadas dudosas empezaban a inclinarse hacia el mismo lado.

Cristiano Ronaldo, ante Croacia / AGENCIAS

El lío llegó en el añadido. En el minuto 13 del tiempo extra, con 2-1 para Portugal, Croacia creyó haber encontrado el empate que habría llevado el partido a la prórroga. Un balón al área acabó en el gol de Joško Gvardiol, pero la revisión del VAR cambió el desenlace de la eliminatoria. La acción quedó marcada por un supuesto toque de Igor Matanovic que detectó el microchip del balón y que derivó en un fuera de juego milimétrico. La tecnología rectificó así la decisión del árbitro noruego Espen Eskas, que había validado inicialmente el tanto.

La polémica alcanzó tal dimensión que la FIFA tuvo que explicar después, mediante un comunicado, que los sensores del balón oficial habían registrado contacto de Matanovic en la jugada previa. Para Croacia, sin embargo, la explicación no rebajó la sensación de agravio. Al contrario: alimentó todavía más la idea de que el equipo había quedado fuera por un detalle casi imperceptible.

La polémica acción que condenó a Croacia / DAZN

El diario Večernji list fue el más duro al analizar el choque. Su titular no dejó espacio para los matices: “A Croacia le robaron, deliberadamente”. La cabecera sostuvo que el árbitro Espen Eskas fue “parcial de principio a fin” y acusó al colegiado de no conceder “ni una sola falta dudosa, ni una sola interrupción dudosa a favor de Croacia”.

N1 Sportklub habló directamente de la “Tragedia en Toronto” para describir una noche que pasó de la esperanza al derrumbe en cuestión de minutos. Para ese medio, aquella revisión fue “el momento en que murió el sueño”.

“Parece que solo tocó el balón con el pelo. Pues bien, si Matanovic hubiera sido calvo, resulta que Croacia habría empatado” Gol.dnevnik.hr

Otros portales, como Gol.dnevnik.hr, optaron por el sarcasmo: “Parece que solo tocó el balón con el pelo. Pues bien, si Matanovic hubiera sido calvo, resulta que Croacia habría empatado”. Net.hr, por su parte, recogió una oleada de reacciones de aficionados de todo el mundo con mensajes como “¡Qué robo!” o “A Croacia le robaron esta noche”.

Ese es el contexto que recibe ahora España. Portugal avanza, pero lo hace con polémica y entre muchas quejas. También ha quedado claro que no necesita jugar bien durante noventa minutos para hacer daño. Tiene pegada, oficio, banquillo y una capacidad peligrosa para sobrevivir contra las cuerdas. Ante Croacia, Ronaldo apareció desde el punto de penalti, Rafael Leão agitó el partido desde el desequilibrio y Gonçalo Ramos fue clave en el añadido.

Gonçalo Ramos, autor del gol de la victoria de Portugal: "El esfuerzo merece la pena" / Archivo

España llega a la eliminatoria con mejores sensaciones futbolísticas después de jugar muy bien ante Austria, y así lo reflejan los propios protagonistas de Portugal. “Es uno de los partidos más duros que puedes jugar. Tenemos una gran confianza y un enorme deseo, pero también sabemos que nos espera una tarea difícil”, dijo Bernardo Silva.

“Hemos pasado, pero este torneo solo se pone más duro desde aquí. Disfrutaremos esta noche, nos recuperaremos y nos aseguraremos de estar listos para lo que sea que nos depare la siguiente fase eliminatoria”, apuntó João Neves. Cristiano Ronaldo, por su parte, señaló: “España es candidata a ganar el Mundial, pero les conocemos bien. Va a ser un partido duro, difícil”.

España está avisada. Tendrá que cerrar cada detalle para vencer a Portugal. Incluso al factor VAR. En torneos de estas características, los detalles importan más que nunca.