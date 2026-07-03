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Portugal - Croacia, sigue en directo el encuentro de dieciseisavos del Mundial 2026

Sigue en directo el encuentro de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia

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Portugal - Croacia, en imágenes / AGENCIAS

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