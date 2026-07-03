Portugal - Croacia, sigue en directo el encuentro de dieciseisavos del Mundial 2026

MIN 53 (0-1)

¡GOOOOL de Croacia! ¡¡GOOOOL de Perisic!! Sorpresa en Toronto. Centro de Stanisic al segundo palo, donde está el actual jugador del PSV libre de marca. Controla fácil dentro del área y tiene tiempo de cruzar el balón para superar a Costa. Error de marcaje de Joao Cancelo. Golpea primero la selección que menos hizo en la primera parte. Habíamos avisado que Croacia había empezado mejor esta segunda mitad.