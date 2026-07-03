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MUNDIAL 2026
Portugal - Croacia, sigue en directo el encuentro de dieciseisavos del Mundial 2026
Sigue en directo el encuentro de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia
MIN 60 (0-1)
Gol de Crisiano Ronaldo anulado por fuera de juego. Balón a la espalda para CR7 que define con el exterior desde dentro del área. Era muy muy justo.
MIN 59 (0-1)
Amarilla para Modric que cortó la posible contra que empezaba a armar Vitinha. No la protesta el '10'.
MIN 58 (0-1)
Y de nuevo Croacia. La respuesta del equipo croata viene de las botas de Matanović en la contra. La despejó el portero croata a córner.
MIN 57 (0-1)
¡Esto se vuelve loco! Zapatazo de Rafa Leao desde fuera del área que se va al larguero. Vaya disparo
MIN 56 (0-1)
¡El segundo de Croacia, anulado! Estaba en fuera de juego Vlasic, que dejó el balón atrás y lo remató al fondo de las mallas Matanović, el único cambio en la media parte.
MIN 53 (0-1)
¡GOOOOL de Croacia! ¡¡GOOOOL de Perisic!! Sorpresa en Toronto. Centro de Stanisic al segundo palo, donde está el actual jugador del PSV libre de marca. Controla fácil dentro del área y tiene tiempo de cruzar el balón para superar a Costa. Error de marcaje de Joao Cancelo. Golpea primero la selección que menos hizo en la primera parte. Habíamos avisado que Croacia había empezado mejor esta segunda mitad.
Ha habido un cambio en la selección de Dalic en la media parte. Se fue Budimir y entra Matanovic al terreno de juego.
MIN 48 (0-0)
Antes hablo y antes sucede. ¡Clarísima la acción de Kovacic! Se llevó algún rebote el centrocampista del City en la frontal del área y remató convencido a puerta. La sacó Diogo Costa. Saque de esquina para Modric en corto. La jugada la finalizó Vlasic desviada. Ha empezado más enchufada Croacia esta segunda mitad.
MIN 47 (0-0)
Destacamos una de las pocas aproximaciones de Croacia en este partido. La segunda, de hecho. Pase raso de Sucic al área que no encontró rematador.
MIN 46 (0-0)
Nuno Mendes tuvo la primera de la segunda parte. Fue demasiado generoso y la quiso dar atrás, pero despejó Croacia.
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