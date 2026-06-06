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AMISTOSO MUNDIAL 2026

Portugal - Chile, en directo: el amistoso previo al Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo el amistoso de hoy de la selección lusa ante Chile

Cristiano Ronaldo, con Portugal

Cristiano Ronaldo, con Portugal / EUROPA PRESS

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Xavier Zapater

La selección portuguesa empieza su preparación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con un amistoso ante Chile en el Estadio Nacional do Jamor.

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