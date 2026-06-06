Portugal - Chile, en directo: el amistoso previo al Mundial 2026, hoy en vivo

PORTUGAL, ¿UNA DE LAS FAVORITAS?

Para muchos, la selección de Portugal es una de las grandes favoritas para el Mundial, junto a otras como España, Francia y Argentina. Por nombres, el combinado entrenado por Roberto Martínez no tiene nada que envidiarle a las otras candidatas.

Por ahora, lo que sabemos es que tendrán que enfrentarse en la fase de grupos a RD Congo, Uzbekistán y Colombia.