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AMISTOSO MUNDIAL 2026
Portugal - Chile, en directo: el amistoso previo al Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el amistoso de hoy de la selección lusa ante Chile
Xavier Zapater
La selección portuguesa empieza su preparación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá con un amistoso ante Chile en el Estadio Nacional do Jamor.
PORTUGAL, ¿UNA DE LAS FAVORITAS?
Para muchos, la selección de Portugal es una de las grandes favoritas para el Mundial, junto a otras como España, Francia y Argentina. Por nombres, el combinado entrenado por Roberto Martínez no tiene nada que envidiarle a las otras candidatas.
Por ahora, lo que sabemos es que tendrán que enfrentarse en la fase de grupos a RD Congo, Uzbekistán y Colombia.
Recuerden que Chile no estará en el Mundial, por tercera vez consecutiva. Un mal momento para 'La Roja', que no disputa un Mundial desde el año 2014, en Brasil. Veremos si esta tarde los de Nicolás Córdova son capaces de plantarle cara a una gran selección como la portuguesa.
EL PENÚLTIMO TEST ANTES DEL DEBUT MUNDIALISTA
El de esta tarde será el penúltimo partido para el combinado portugués antes del Mundial 2026. Los de Roberto Martínez debutarán en la cita mundialista el próximo día 17, ante RD Congo, pero antes todavía disputarán un último amistoso, el día 10 frente a Nigeria.
EL XI DE CHILE
Y estos son los once jugadores que partirán de inicio en el combinado Chileno. La alineación titular de 'La Roja', entrenada por Nicolás Córdova.
El XI de Chile:
Vigouroux; Faundez, Román, Maripán, Suazo; Loyola, Arce, Pizarro; Maximiliano Gutiérrez, Osorio y Tapia.
CRISTIANO, ¡TITULAR!
Este es el XI de Portugal para el partido de hoy. Aún sin los jugadores campeones de Champions con el PSG. Cristiano Ronaldo ocupará la punta de ataque.
Alineación titular de los de Roberto Martínez:
José Sa; Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Cancelo; Bernardo Silva, Samu Costa, Bruno Fernandes; Conceiçao, Leao y Cristiano Ronaldo.
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenid@s al directo! Ya queda menos para el Mundial 2026 y siguen los partidos de preparación para las selecciones participantes. Hoy, en apenas 30 minutos (19:45 horas), Portugal se verá las caras con Chile en el Estadio Nacional do Jamor.
Y ya tenemos alineaciones confirmadas…¡Arrancamos!
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