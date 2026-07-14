Porro: "Hemos hecho todo bien para pasar a la final"

España ya está en la gran final del Mundial tras superar a Francia en una semifinal en la que fue muy superior. En la histórica noche de la Selección Española tuvo bastante que ver Pedro Porro. El lateral diestro completó una actuación espectacular por su carril, erigiéndose como el MVP del encuentro gracias a su despliegue físico, al golazo que dio la tranquilidad y su criterio con el balón.

Sin embargo, la clasificación ha dejado una dosis de preocupación. El extremeño tuvo que ser sustituido en el tramo final tras sufrir unas molestias físicas que ahora mismo le mantienen como la gran duda para la final del domingo a las 21:00, donde España espera al vencedor del choque entre Inglaterra y Argentina.

El colectivo

A pesar del desgaste y de la incertidumbre por su estado físico, Porro compareció ante los medios visiblemente emocionado y restándose mérito para ensalzar el bloque: "Un sueño hecho realidad, ni en mis mejores sueños. Muy feliz, por la actitud del equipo del principio al final, hemos hecho un gran partido, todo lo que teníamos que hacer para pasar. Sabiamos que era muy dificil. Esto es del equipo, nada mío, hemos hecho un partidazo", confesó el lateral al término del choque.

Pedro Porro, MVP del Francia-España de semifinales del Mundial 2026 / EFE

La estrategia de España pasó por arrebatarle el control del juego a los galos, algo que el propio Porro destacó como la clave del éxito: "Sabiamos que uno de los puntos era tener el balon, debíamos contrarrestar su punto fuerte, era clave".

Pendientes de su recuperación para la gran cita

La nota negativa del encuentro llegó cuando el jugador pidió el cambio al notar que su cuerpo decía basta. El propio futbolista relató cómo vivió esos momentos de tensión en la banda:"Cosas del partido, no sé en qué minuto me ha cambiado, no podía mas. Esto es de todos, de los 26. Marcos estaba pendiente de si podía seguir", explicó con total naturalidad sobre el momento de su sustitución.

Ahora arranca una carrera contrarreloj para el cuerpo médico de la Selección. Porro tiene claro que el objetivo prioritario es recuperarse para el partido más importante de su vida: "Vamos a ver, ahora te diría que estoy muerto, pensar en la recuperacion y con todo a por esa final".

Por su lado, Oyarzabal comentó que "sabíamos que iba a ser muy complicado, que ellos con espacios y con campo por delante te pueden generar peligro. Sabíamos que debíamos tener paciencia, calma, que asi tendríamos ocasiones. Así ha sido". Añadía que "nosotros a lo nuestro, a disfrutar de este momento, que para muchos que estamos es un sueño. Descansar al máximo. Tenemos un objetivo en mente. Estoy bien, solo cansancio. Feliz y orgulloso de todos, del grupo, de la unión. Se trata de los 26. Estar aquí 50 días es complicado".