¿Por qué no juega Araújo?

Uruguay espera contar con el defensa del Barça para el tercer encuentro de la primera fase Ronald Araujo se lesionó en un amistoso de su selección en septiembre y fue operado en Finlandia

Uruguay debuta en el Mundial de Qatar 2022 ante Corea del Sur y el defensa del FC Barcelona, Ronald Araujo, no está en el once inicial de los charrúas. ¿Por qué no juega hoy en el debut de su selección?

El zaguero está en la recta final de su recuperación y todavía no está disponible para la selección celeste, que espera poder contar con él de cara al tercer y último encuentro de la fase de grupos y para las eliminatorias, si Uruguay logra el pase.Ronald Araujo se lesionó en el primer minuto de un amistoso jugado con su país frente a Irán el pasado 23 de septiembre. Según el comunicado médico que proporcionó el FC Barcelona días después en su cuenta oficial de Twitter, "Araujo tiene una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho".

Una avulsión es una lesión que se produce en la conexión de un tendón de un músculo con el hueso, en este caso del aductor largo con el hueso púbico. Se suele producir por estrés o fatiga ósea y conlleva dolor de cadera, ingle -como se pudo ver en la salida del campo de Araujo- o muslo.

El polivalente defensor se operó en Finlandia y ahora Uruguay espera poder contar con él a lo largo del Mundial.