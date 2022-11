La policía de Qatar pide a un periodista que se quite el brazalete One Love

El agente pide en directo a un periodista danés que deje de llevar el brazalete One Love El Mundial de Qatar sigue dando de qué hablar por la falta de libertades

Los periodistas no lo están teniendo nada fácil en el Mundial de Qatar 2022 a la hora de cubrir el campeonato: las normas férreas que rigen en el país, en muchos casos vulnerando los derechos humanos, obligan a los reporteros a extremar precauciones. Un buen ejemplo lo encontramos en un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas y en el que vemos cómo un agente de policía exige a un profesional de la información danés que se quite el brazalete One Love, utilizado para promover la diversidad y la inclusión.

Un responsable de la unidad de tráfico de Qatar, extralimitándose de sus propias competencias, pidió al hombre que estaba en una conexión en directo que cumpliera con la norma. El aludido se defendía: "esto solo colores. Sé que tienes que decirme... ¿qué debo hacer?", al mismo tiempo que le preguntaba: "¿quién te dijo que no puedo tenerlo puesto? Está bien, pero... ¿Puedo cogerlo? Tengo que enseñarlo, si es solo en mi mano...".

Qatari authorities asked a journalist from Danish news station TV2 to remove his ‘one love’ armband during a live broadcast last night. 🏳️‍🌈



[via @tv2newsdk]. pic.twitter.com/JXS5ybg0lO — Football Daily (@footballdaily) 23 de noviembre de 2022

La tensión no dejaba de aumentar, dado que el periodista seguía empeñado en llevar puesto el brazalete One Love, o en su caso, sostenerlo en la mano: "¿por qué esto no está permitido? ¿Es por los colores? Pero esto solo dice 'One Love'. Es respetar a todos".