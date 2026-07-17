El polémico pasado de Slavko Vinčić, el árbitro de la final del Mundial: fue detenido en 2020

La final del Mundial entre España y Argentina ya tiene árbitro. La FIFA ha elegido al esloveno Slavko Vinčić, un colegiado que en los últimos años se ha ganado un hueco entre los habituales de las grandes competiciones, aunque su nombre también quedó marcado por un episodio ocurrido en 2020 que generó mucha polémica.

El profesional de 46 años es internacional desde 2010 y cuenta con una amplia experiencia en partidos importantes. En 2024 fue el encargado de dirigir la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund y también ha arbitrado encuentros de Eurocopa, Nations League y Mundial.

El colegiado esloveno ya sabe lo que es estar en un Mundial. En Catar 2022 pitó dos partidos de la fase de grupos, entre ellos el debut de Argentina contra Arabia Saudí, mientras que en esta edición ha dirigido tres encuentros más: el Brasil-Marruecos de la primera jornada, el Jordania-Argelia de la segunda, y el México-Ecuador de los dieciseisavos de final.

Slavko Vincic, durante un partido de Champions del Real Madrid. / JUANJO MARTÍN / EFE

España llega a la final con buenos recuerdos de Vinčić, ya que la selección nunca ha perdido en los partidos que ha dirigido el árbitro. Uno de los más destacados fue la victoria contra Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024. En cambio, Argentina tiene un recuerdo menos positivo, ya que fue el colegiado del partido ante Arabia Saudí que supuso su única derrota en el Mundial de Catar.

Sin embargo, hubo un episodio que puso a Vinčić en el foco mediático durante unas semanas y que no tuvo nada que ver con el fútbol. En mayo de 2020 fue detenido durante una operación policial en Bosnia y Herzegovina contra una red relacionada con el tráfico de drogas, la prostitución y la posesión ilegal de armas.

El árbitro se encontraba en una finca de Bijeljina cuando las autoridades realizaron la redada en la que fueron arrestadas varias personas y se incautaron drogas, armas y dinero en efectivo. Su presencia en el lugar hizo que su nombre apareciera relacionado con una investigación que tuvo una gran repercusión.

El colegiado esloveno Slavko Vinčić dirigirá la final de la Champions League 2024 entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid / EFE

La situación generó muchas dudas, aunque la investigación acabó descartando cualquier vínculo del esloveno con la organización. Vinčić fue interrogado como testigo y quedó en libertad sin cargos esa misma noche, ya que las autoridades no encontraron pruebas que le relacionaran con las actividades que se estaban investigando.

El colegiado salió públicamente a explicar lo ocurrido y defendió que se había visto involucrado en la situación por casualidad: "Acepté una invitación a almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió", explicó al diario esloveno 'Večer'.