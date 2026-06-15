El polémico gesto que ha hecho que los árbitros VAR ya no posen antes de los partidos

La imagen ha dado la vuelta al mundo. Shaun Evans, árbitro australiano en la sala VOR del Alemania - Curazao (7-1) del primer partido de la fase de grupos del Grupo E, realizó un gesto con la mano haciendo un círculo con el pulgar y el índice, mientras los demás dedos de la mano permanecían extendidos. Algunos internautas apuntaron que se trataba de un símbolo racista, otros de una apuesta con sus amigos y los demás aseguraban que se trataba de una reacción inocente debido a los nervios

Dicho gesto suscitó polémica y abrió el debate de los posados arbitrales del VAR en las previas de los partidos, en líneas generales, poco naturales en los primeros partidos del Mundial.

Tras ello, la FIFA ha decidido acabar con los 'posados' de los árbitros VAR en las previas de los partidos y ahora solo aparecen en imagen mirando a la pantalla, como se hace en la mayoría de ligas europeas cuando se 'pincha' la cámara ubicada dentro de la sala del vídeoarbitraje.

Además, varios medios ingleses apuntaron a que el máximo organismo del fútbol mundial ha abierto una investigación contra el árbitro mundialista de 38 años.

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Según 'The Mirror', la FIFA tiene en cuenta que el mismo gesto fue realizado por el supremacista blanco australiano Brenton Tarrant cuando compareció ante el tribunal tras su arresto en 2019 por el asesinato de 50 personas en un tiroteo en dos mezquitas de Nueva Zelanda. Ese mismo año, la Liga Antidifamación (ADL por sus siglas en inglés) afirmó que el símbolo de 'OK' se había convertido en una "táctica de acoso popular" por parte de "individuos de extrema derecha".