Las polémicas declaraciones racistas de una senadora de Paraguay contra Mbappé: "Lo único que reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada"

El Paraguay-Francia ya es historia de los Mundiales. Si bien futbolísticamente no hubo mucho a destacar, el único gol del encuentro fue de penalti, la tensión constante, los piques entre jugadores y las duras entradas de los jugadores 'albirrojos' a los delanteros franceses quedarán en la memoria colectiva de los aficionados.

Uno de los protagonistas del encuentro fue, sin dudas, Kylian Mbappé. El delantero, además de marcar el gol de la victoria, no se contuvo ante el rudo juego de los paraguayos en la rueda de prensa posterior: "Paraguay no ha querido jugar al fútbol. Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar al fútbol sucio".

Estas declaraciones, sumadas a que, tal y como captaron las cámaras al acabar el partido, el delantero francés se negó a darle la mano al guardameta Orlando Gill, han provocado una ola de críticas a la estrella de 'Les Bleus' entre los aficionados paraguayos".

El propio Gill declaró que "me dio un momento de calentura cuando vi que Mbappé no le daba la mano, pero después me tranquilicé". Quien claramente no lo hizo fue Celeste Amarilla, senadora de Paraguay desde 2023 del Partido Liberal Radical Auténtico, quien publicó en sus redes sociales un post con la foto del delantero, dedicándole unas palabras muy duras a la par que racistas.

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido".

La senadora, no contenta con estas declaraciones, decidió añadir en su cuenta de X las siguientes palabras, todavía más racistas: "Bruto no aprendió ni a escribir. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés".

Noticias relacionadas

Las declaraciones de Celeste se unen a las del polémico exjugador José Luis Chilavert, quien en la previa del encuentro dijo que Paraguay se enfrentaba a una selección africana. Los aficionados franceses se han movilizado para condenar los insultos racistas de la senadora, e incluso algunos han pedido tanto al gobierno como a la federación la publicación de un comunicado condenando las palabras de Celeste.