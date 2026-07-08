Polémica a la vista: cinco argentinos arbitrarán el Francia - Marruecos

Si algo no puede faltar en un Mundial es la polémica, y en la presente edición de 2026 celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, ya se han producido decisiones controvertidas. Prueba de ello son, por ejemplo, el gol anulado a Colombia ante Portugal, el tanto croata que enviaba el choque a la prórroga y no subió al marcador por un toque detectado por la nueva tecnología de chip también contra los lusos, el gol anulado a Alemania frente a Paraguay... No obstante, la FIFA parece querer que haya polémica y debate, pues ha tomado una decisión del todo evitable.

Por primera vez en lo que va de Copa del Mundo, cinco colegiados del mismo país serán los encargados de arbitrar un partido. Y además, la combinación es probablemente una de las que más podría llamar la atención, cinco argentinos pitarán el Francia - Marruecos: Facundo Tello será el árbitro, Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade serán los líniers, Dario Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro el reserva.

Emiliano Martínez detiene el lanzamiento de Coman en la tanda de penaltis. Lusail (Qatar), 18/12/2022.- Kingsley Coman (R) of France misses against Argentina's goalkeeper Emiliano Martinez (L) during the penalty shoot-out of the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022. Argentina won 4-2 on penalties. (Mundial de Fútbol, Francia, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/Ronald Wittek / Ronald Wittek / EFE

Una rivalidad que viene de lejos

El movimiento es curioso y genera debate porque tanto Francia como Argentina son dos de las máximas favoritas a alcanzar la gran final del 19 de julio, por lo que una eliminación de cualquiera de ellas supondría, a priori, un alivio para la otraal facilitar el cuadro final. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo cierto es que la rivalidad entre galos y argentinos viene de lejos, pues se han cruzado en las dos últimas ediciones de la máxima competición del mundo del futbol.

De hecho, en 2018 se impuso Francia en octavos de final en un apasionante duelo que se resolvió por un resultado final de 4-3 con goles de Mbappé por partida doble, Griezmann y Pavard, que hicieron que los logrados por Di María, Gabriel Mercado y el Kun Agüero sirvieran para poco. Más trepidante aún fue el emparejamiento de 2022, cuando ambas selecciones llegaron a la final de la Copa del Mundo, hecho que podría volver a repetirse en esta edición. Messi adelantó a Argentina al cambiar por gol el penalti de Ousmane Dembélé a Di María, mientras que el propio 'Fideo' anotó el 2-0 para culminar una contra perfecta.

El partido parecía sentenciado por la albiceleste, que se había mostrado muy superior sobre el césped, pero un doblete en dos minutos de Mbappé dinamitó la final y mandó el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Messi marcó el 3-2 y el destino parecía quedar sellado... pero no fue así. De nuevo, Mbappé igualó el choque. Todo se decidiría en los penaltis. En la tanda, los fallos de Coman y Tchouameni provocaron que, ahora sí, Argentina se hiciera con el título más deseado.

Messi, tras ganar el Mundial de Qatar. / EFE

Teniendo en cuenta ambos precedentes, las ganas de venganza por parte de los franceses parecen justificadas, mientras que no es un secreto para nadie que una eliminación de 'les bleus' a manos de Marruecos sería celebrada por los de Scaloni. En este sentido, aunque no se deba poner en duda la integridad y profesionalidad de los árbitros, parece que la FIFA no ha tomado la decisión más inteligente, al poder haber evitado una polémica innecesaria.