La polémica reflexión de Klopp sobre la eliminación de Alemania: "Si eso es un gol anulado, el Arsenal no debería ser el campeón de la Premier"

Jornada apasionante en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Brasil sufrió para eliminar a Japón en el último suspiro, Marruecos y Países Bajos disputaron una eliminatoria apasionante que se llevó el combinado africano en la tanda de penaltis y Alemania fue eliminada contra todo pronóstico por Paraguay, también desde el punto fatídico. La 'Mannschaft', que empezó el torneo con una goleada histórica a Curazao (7-1), queda fuera a las primeras de cambio.

Aunque es cierto que los teutones no han estado a su mejor nivel en el Mundial, también lo que es que su eliminación de la competición fue muy polémica. Y es que los de Julian Nagelsmann se adelantaron en el marcador en la prórroga con un gol de Jonathan Tah en el minuto 104 que fue anulado por una falta muy rigurosa. La decisión del colegiado Jalal Jayed indignó a la selección alemana.

Una de las reacciones más destacadas al tanto invalidado la realizó Jürgen Klopp tras el partido. El extécnico de Borussia Dortmund y Liverpool, actualmente director de fútbol del grupo Red Bull, consideró que "si eso es un gol anulado, entonces el Arsenal no sería campeón inglés". "Marcaron el 60% de sus goles así", recordó en 'MagentaTV'.

El técnico teutón también fue cuestionado sobre la posibilidad de relevar a Nagelsmann en el cargo de seleccionador. "Entiendo que ahora se está mencionando mi nombre, pero no es el momento de hablar de esto. Todavía no he pensado en esto", respondió.

Sí que opinó Klopp, sin embargo, que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) debe tomar cartas en el asunto y tomar decisiones relevantes. "Hay 500.000 maneras de ganar un partido de fútbol. Solo hay que encontrar una. Todos sabemos lo bien que juegan estos chicos, pero no lo han demostrado en el campo. Es absolutamente necesario cambiar algunas cosas. Podemos empezar con la categoría sub-10 y esperar unos años para ver los resultados", valoró.