MUNDIAL
Polémica con Olise: ¡pillado con 'snus' en su taquilla!
Usuarios de internet han identificado un bote de 'snus', un tipo de tabaco de origen sueco, entre las pertenencias del futbolista Michael Olise durante la competición
El francés Michael Olise se ha convertido en una de las sensaciones de este Mundial. El extremo del Bayern Múnich forma un tándem brillante con Mbappé y tiene una historia muy curiosa. Olise es el primer jugador de origen británico en vestir la camiseta de Francia pese a no habla francés con total fluidez.
Tras días siendo el protagonista por su calidad en el césped, hace apenas unas horas que Olise ha desatado polémica por un objeto que los usurios de internet han identificado en su taquilla.
Y es que una fotografía publicada por él mismo de su taquilla durante la competición mundialista ha acabado siendo un fenómeno viral, dado que los usuarios han descubierto entre sus objetos personales como sus botas de fútbol, la camiseta con su apellido o un bolso, se ha podido identificar un bote circular de tabaco húmedo.
Se ha podido ver que el objeto 'misterioso' es un bote de 'Snus', un tabaco de origen sueco, que se consume sin desprender humo, pero con un alto contenido de nicotina.
Este producto se consume por vía oral colocándolo entre el labio y la encía. A diferencia del tabaco de mascar, no requiere escupir y se procesa mediante una técnica de curado al vapor en lugar de ser ahumado.
No es el primer caso
Este no es un caso aislado ya que en la Primer League ha habido muchos futbolistas que comparten este tipo de hábito, como es el caso del delantero Jamie Vardy quien también visto con una caja de 'snus' en 2018.
Debido al revuelo que también causó, Vardy confesó que esta es una tendencia muy común entre jugadores: "Cuando llegué al Leicester comencé a usarlos. Son parches de nicotina que colocas contra tus encías durante aproximadamente 10 minutos. Muchos más futbolistas de lo que la gente cree lo usan, y algunos incluso juegan con ellos durante los partidos", expresó el inglés.
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