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MUNDIAL 2026

La polémica del gol anulado a Egipto contra Argentina: "No es falta, es un pisotón, pero no jugada de VAR"

"Esa es la inconsistencia. Que en otras rondas hemos alabado que dejaran contacto y ahora por un tibio pisotón anulas un gol", defendió Iturralde González

Instante del Argentina-Egipto.

Instante del Argentina-Egipto. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Denís Iglesias

Denís Iglesias

Iba a ser uno de los goles del Mundial, pero Letexier decidió anunarlo. A los 13 minutos de la segunda parte, Egipto golpeó en un contragolpe fulminante. Mostafa Ziko superó por arriba a Dibu Martínez y firmó el 2-0 ante Argentina. Sin embargo, el VAR llamó al colegiado francés Francois Letexier para revisar una posible falta previa de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez.

Tras observar la acción en el monitor, el árbitro entendió que existía infracción por un ligero pisotón sobre el central del Manchester United y anuló el tanto, en la jugada más discutida del encuentro disputado en Atlanta. La alegría egipcia, no obstante, apenas se hizo esperar.

Minutos después, Mostafa Ziko volvió a aparecer. El delantero culminó una brillante acción colectiva con un remate de derecha que batió de nuevo a Dibu Martínez y esta vez sí estableció el 2-0 definitivo para el conjunto africano frente a la Albiceleste.

"No es falta. Es un pisotón. Si quiere el árbitro directo lo puede pitar, pero no es jugada de VAR, aunque no me extraña porque querían un VAR intrusivo", defendió Iturralde González en Cadena SER. Un criterio similar al que mostraron otros exjugadores como Kiko Narváez: "Esto no es fútbol. Eso no derriba a un jugador. Se ha dejado caer Lisandro. ¡Qué injusto!".

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Para Iturralde, lo más gravoso de la situación fue la diferencia de criterio con respecto a lo sucedido en otros partidos del Mundial. "Esa es la inconsistencia. Que en otras rondas hemos alabado que dejaran contacto y ahora por un tibio pisotón anulas un gol", añadió el excolegiado.

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