Otra polémica de la FIFA: ¡cobran por ir a la rueda de prensa de la final!

La FIFA y Gianni Infantino no han estado exentos de polémicas durante toda esta Copa del Mundo. Arbitrajes, trato al aficionado, a periodistas, pausas de hidratación, inmersión de Donald Trump, y hasta la huella de carbono del presidente de la Federación han sido objeto de conversaciones y polémicas, mismas a las que se ha sumado una más en las últimas horas.

El 'Daily Mail' de Inglaterra informó en sus portales sobre la más reciente nota discordante de la FIFA en la Copa del Mundo, desvelando que se cobrarán 60 libras esterlinas -unos 70 euros- a los aficionados por la posibilidad de estar presentes de la rueda de prensa de la gran final del certamen, misma en la que, curiosamente, Infantino es uno de los que comparecerá.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Donald Trump, presidnete de los Estados Unidos / Europa Press

'Fanatics', la plataforma global con sede en Estados Unidos, firmó el acuerdo con la FIFA antes del torneo orbital para elaborar el 'Fanatics Fest' en Nueva York, fiesta que también contendrá un sitio especial para ver la final en el Javits Center. Las entradas para el día viernes se elevan a los 70 euros e incluyen el acceso al espacio determinado para los periodistas, atendiendo a los entrenadores finalistas y al mandatario de la FIFA.

De igual forma, los aficionados también podrán acceder en los diversos días a conocer figuras de la talla de Kaká, David Beckham, Roberto Carlos o Wesley Sneijder, todo esto por supuesto por el pago de otros programas para seguir disfrutando de sus servicios.

Más de cien euros por una foto

Por ejemplo, el precio por tomarse una foto con Rio Ferdinand supera los cien euros. Vozinha, portero de Cabo Verde, también estará invitado en el evento... y también habrá que abonar una cuota para conseguir una instantánea con él.

La FIFA también ha recibido presiones durante el torneo por los precios excesivos de las entradas y las pausas para hidratación, que han permitido a las cadenas de televisión vender publicidad durante los partidos.

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El organismo rector también enfrenta críticas por organizar un espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo, ya que las emisoras creen que el evento repleto de estrellas provocará con casi toda seguridad un descanso de 30 minutos, el doble de lo permitido en sus mismos estatutos.